Систему контроля бодрствования для водителей закупил Быстринский ГОК.

Система Sleep Alert российского производства предназначена для повышения уровня безопасности на автотранспорте и уменьшения вероятности ошибок на дорогах из–за человеческого фактора. Комплекс состоит из кепки со встроенным лобным электродом и вибробраслета и предупреждает пользователя об утомлении, рассеивании внимания, засыпании. Нейродатчик выявляет состояния усталости, сонливости, накоплении монотонии, снимая электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и электромиограмму (ЭМГ). На основе данных ЭМГ распознаётся частота и закономерность морганий — и в случае критических параметров система сигнализирует об этом при помощи звукового модуля кепки и вибрации браслета. ЭЭГ показывает потерю собранности и концентрации на внешних процессах, система также реагирует на критические показатели и оповещает водителя сигналом и вибрацией.

«Такие системы пока получили 12 водителей, чья работа связана с командировками и поездками на дальние расстояния по Забайкальскому краю. Учитывая комфортабельность автопарка Быстринского ГОКа и относительно хорошее состояние федеральных трасс, существует риск появления монотонии — состояния сниженной работоспособности, которое ведёт к сонливости. Система Sleep Alert — дополнительный к соблюдению режима труда и отдыха способ повысить безопасность на автотранспорте», — рассказал мастер цеха вспомогательного транспорта Максим Загайнов.

Кроме того, каждый автомобиль предприятия оснащён видеорегистраторами с функцией не только видео–, но и аудиозаписи, а также СКАУТ — системой спутникового мониторинга транспорта и спецтехники.