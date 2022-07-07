Ситуация с ремонтом дорог находится на особом контроле у главы города

По его поручению в этом году раньше запланированного срока заработал асфальтобетонный завод и началась срезка дорожного покрытия на аварийных участках. Кроме того, заключён муниципальный контракт с независимой экспертной организацией из Красноярска. Фирме предстоит провести анализ проб асфальтобетонной смеси и вырубок уже уложенного асфальта. В случае несоответствия требованиям и нормам подрядчикам будет направлена претензия.

Игорь Петеримов, начальник муниципального казённого учреждения «Норильскавтодор» сообщил, что всего для ремонта уличной дорожной сети в этом году из городского бюджета выделено 928 миллионов рублей. Уже выполнено примерно 30% от запланированных объёмов работ. В перечень объектов вошли автодорога Норильск-Алыкель, подъездная дорога к вертолётной площадке в поселке Снежногорск, а также подъезды к дворовым территориям. Для ремонта последних заключено четыре муниципальных контракта на сумму около 70 миллионов рублей. Новое покрытие появится на девяти участках общей площадью более 18 000 квадратных метров.

Не позднее 30 сентября планируется отремонтировать 11,5 тысячи квадратных метров тротуара и более 10 тысяч погонных метров бортовых камней. Бюджету города эти работы обойдутся в 181 миллион рублей. Заключено два контракта на сумму более 42 миллионов на ремонт подпорных стен по улице Комсомольской. К началу июля на 100% были выполнены работы по установке дорожных ограждений на трассе Норильск-Талнах. Также в полном объёме завершены ремонты земляного полотна на участках подъезда к порту Валёк и до оганерской больницы.

Продолжается работа по обустройству остановочных пунктов обогреваемыми павильонами. В этом году «Автодор» предполагает смонтировать 20 тёплых остановок и ещё 30 - до конца октября 2023 года. На эти цели планируется потратить 281 миллион рублей. Кроме того, в текущем году в Норильске появится пять новых светофоров. Они будут установлены в Старом городе на перекрёстке улиц Заводская-Горная, на Хантайской, 37, а также на первом, втором и четвёртом километре трассы Норильск-Талнах.

Ожидается, что в середине июля проект реконструкции моста через Наледную пройдёт проверку по сметной стоимости в краевой государственной экспертизе. Уже на 50% выполнена реконструкция моста на улице Дудинской в Талнахе. Там завершены буровые работы, установлены сваи и залит фундамент. В ближайшее время из Красноярска будут отправлены балки пролётных строений. Движение по мосту откроется после 5 декабря этого года.