Ситуация с ремонтом дорог остаётся на контроле главы города

– Запуск второго асфальтобетонного завода дал возможность увеличить объёмы запланированных работ по ремонту дорожного покрытия в этом году в два раза, — отметил градоначальник. — Выпустили почти 200 тысяч тонн асфальта. Качество продукции в приоритете. Неоднократно обращал внимание подрядчика, что водорастворимого асфальта быть не должно! Производитель гарантировал, что в этом году на дорогах будет качественное покрытие, которое не слезет за зиму. Весной обязательно оценим состояние дорог. Я дал поручение о двойном контроле уложенного асфальта. Сейчас его качество соответствует всем стандартам. Рассчитываю, что он прослужит ещё несколько лет. Кроме того, до конца строительного сезона будет отремонтировано покрытие в 62 дворах Большого Норильска. Сейчас формируем перечень дворовых территорий на следующий год. Обращаюсь к горожанам с просьбой озвучивать свои предложения. Мы обязательно внесём в план указанные дворы.

Как отметил Игорь Петеримов, начальник «Норильскавтодора», в этом году был запланирован ремонт более 26 километров автомобильных дорог и 40 тысяч кв. м проездов к дворовым территориям. Сейчас подходит к завершению ремонт на ул. Орджоникидзе и Молодёжном проезде. Почти полностью устранены замечания по благоустройству объездной дороги в Талнахе. С 23 августа рабочие приступили к укладке асфальта на улице Кирова. 25 августа начнутся фрезеровочные работы на улице Московской. Продолжается ремонт дорожного покрытия на улице Павлова.

– Есть вероятность, что из-за ограниченных мощностей не успеем завершить работы на улице Завенягина. Этот участок будет приоритетным в следующем году. В планах также ремонт не менее 20 километров автодорог. В этом строительном сезоне, как и в предыдущих, сталкиваемся с растеплением вечной мерзлоты, просадкой грунта. Тем не менее рассчитываем, что работы будут выполнены в заявленных объёмах. Также хочу отметить, что в этом году впервые начали использовать асфальтобетонную смесь, изготовленную по новой рецептуре, — рассказал Игорь Петеримов.

По словам руководителя «ИЛАН-Норильск» Владимира Будылина, сотрудники предприятия приняли все меры, чтобы качество выпускаемого асфальта соответствовало требованиям и нормативам. В этом строительном сезоне приобрели новое оборудование, в том числе лабораторное.

Также Дмитрий Карасев отметил ещё одно направление работы в сфере благоустройства дорожного полотна — дороги, построенные в советский период и нуждающиеся в полной замене покрытия. Это очень затратный проект, предполагающий большой объём работ. Поэтому логичнее разбить территорию на небольшие участки и ремонтировать по частям каждый строительный сезон. Сейчас администрация города определяет очерёдность участков дорожного покрытия, готовит проектную документацию, планирует строительно-монтажные работы.

– В целом, общий ход работ по ремонту дорожного покрытия оцениваю положительно. Строительный сезон завершится в конце сентября. Через две недели проведу очередную проверку, — заключил Дмитрий Карасев.