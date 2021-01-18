Ситуацию с дикими животными в окрестностях Норильска взяли под контроль

Охотинспекторы, министерство экологии края, охотпользователи и сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль ситуацию с дикими животными, появление которых зафиксировали в районе Талнаха и Кайеркана. Поступают сообщения, что хищники нападают на бездомных животных.

Службы обращаются к норильчанам и просят не предпринимать самостоятельно никаких действий по поимке животных. В случае если вы увидели хищника, то об этом необходимо сообщить в минэкологии края Климкину Александру Сергеевичу по номеру: 8-908-033-33-05 или сотрудникам полиции.

- Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, мы усилили оперативные группы. Специалисты работают круглосуточно. Они незамедлительно выезжают по всем сообщениям о появлении диких животных, — рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.