Сюрпризов не будет

Первым делом делегаты посетили место аварии. Их интересовало буквально всё: от объёмов выполненных работ, до посекундной хронологии событий. На вопросы отвечал генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин:

– По подсчётам специалистов, чуть более 21 тысячи тонн топлива вылилось из повреждённого резервуара за 20–29 минут. Возникла мощная волна, которая выплеснулась через защитные сооружения.

В первые часы после аварии мы обеспечили завоз песка и грунта. Их смешивали с загрязнённым грунтом и вывозили на временные места хранения. Грунт вынимали вплоть до слоя, где пролегает вечная мерзлота.

Также мы организовали систему дренирующих дамб и собрали с площадки ТЭЦ–3 более 8000 тон топливно–водяной смеси. Подчеркну особо: практически сразу после ЧП о нём были уведомлены все соответствующее органы.

Задавались собравшиеся и вопросом о том, почему аварию не удалось предотвратить. Велись ли наблюдения за вечной мерзлотой и состоянием фундаментов на объекте? Можно ли было предсказать развитие событий? И не ждать ли подобных «сюрпризов» от других резервуаров?

– Авария произошла из–за нарушений, допущенных ещё при строительстве баков. Были и ошибки в проектировании: любая система должна оставаться устойчивой при выходе из строя одного из элементов, а здесь к печальному результату привело повреждение всего одной сваи, — пояснил Сергей Липин. — Определить, что у бака имеется скрытый дефект, было невозможно ни в рамках текущей эксплуатации, ни в ходе системных проверок сооружений.

Если говорить о других резервуарах, там подобной ситуации возникнуть не может ввиду особенностей их исполнения. Они тоже стоят на сваях, но имеют заполненное, а не пустое подполье, поэтому площадь нагрузки на основание там больше и распределяется она равномерно.

Сейчас мы выполнили внеплановое обследование оставшихся баков с привлечением сторонней организации в целях более детального исследования геофизической обстановки и состояния фундаментов.

Мы можем дать гарантию, что эти хранилища прослужат нам ещё долго. Аналогичные мероприятия по анализу состояния фундаментов и вечной мерзлоты были выполнены и на участках ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2.

Представители Федерации также увидели, как ведутся работы по складированию загрязнённого грунта. После его очистки будет получен экологически безопасный материал, который планируется применить в дорожном строительстве.

Пойдёт в дело и часть собранного дизельного топлива. Сейчас на одном из хвостохранилищ очищают топливно–водяную смесь. Воду пустят на технологические нужды предприятий, а топливо используют по назначению на ТЭЦ–3. Увиденное и услышанное убедило делегатов в том, что ситуацию удалось стабилизировать.

– Работы по большей части уже завершены, — дал комментарий Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. — Нам, по сути, осталось обсудить, когда и в какой части этот процесс будет завершён, с тем, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды и водных объектов.

Можно ли было избежать самой аварии? С этим вопросом, безусловно, необходимо разбираться. Для этого надо дождаться результатов расследования правоохранительных органов и Росприроднадзора.

– Сегодня мы получили много новых сведений, но выводы делать пока рано, — поделился Андрей Кутепов, председатель комитета Совета федерации по экономической политике. — В Красноярске мы соберёмся ещё раз, обстоятельно побеседуем об увиденном, подведём итоги и примем необходимые решения.

Все заинтересованы в том, чтобы такие ЧП не повторялись, и надо заранее позаботиться об этом. Наши дети должны жить в благополучной среде. Как пояснили в Совете Федерации, поездка носила, скорее, ознакомительный характер: сенаторы уже давно и пристально изучают все документы и данные, относящиеся к аварии.

– Мы получили ответы на все вопросы и от края, и от компании, и от города ещё в ходе подготовки к визиту, — пояснил Валерий Семёнов, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. — Приехали для того, чтобы увидеть всё своими глазами и задать дополнительные вопросы. Сейчас нужно максимально эффективно ликвидировать последствия аварии. «Норникель» продолжает работать в этом направлении, и нам важно ускорить процесс, определить, какие программы со стороны Министерства природных ресурсов могут помочь.

— Мы ставим перед собой две основные задачи, — высказал свое мнение Алексей Майоров, председатель комитета Совета Федерации по аграрно–продовольственной политике и природопользованию. — Первая — создать законодательную базу, которая позволит свести к минимуму вероятность повторения ситуации, подобной нынешней. Вторая состоит как в непосредственной ликвидации последствий ЧП, так и в возмещении экологического ущерба, нанесённого природе.

Кто и в какой степени виновен в случившемся, установят экспертные организации и правоохранительные органы. С одной стороны, «Норникелю» резервуары достались от советской эпохи, а с другой, никто не отменял экспертного мониторинга, который должен был выявить существующие проблемы. Компания получила серьёзный удар по своей репутации, и думаю, что она будет стремиться исправить положение, а также уделит приоритетное внимание экологическим проектам.

Среди крупнейших мероприятий в данной сфере на встрече был упомянут флагманский «Серный проект», благодаря которому общий объём вредных выбросов в атмосферу в НПР к 2023 году должен снизиться на 40%, а к 2025–му — на 90%. Это позволит Норильску покинуть десятку самых «грязных» городов России, тогда как сейчас он входит в тройку лидеров.

— Необходимо определиться с тем, каким образом должны взаимодействовать Федерация, край, город и «Норникель» в достижении общих целей, – добавил Валерий Семёнов. – Я уверен, что «Серный проект» будет успешно реализован, и это снимет многие экологические проблемы. Но одной этой сферой работа не ограничивается. Если мы хотим, чтобы гигант цветной металлургии и дальше развивался, следует создать соответствующие условия для его работников.

У членов делегации широкий круг задач, поэтому мы и прибыли в таком большом составе. Очень важно подчеркнуть, что практически все министерства и ведомства, включая социальный блок, здравоохранение и образование, представлены первыми лицами. Мы плотно взялись за проблемы Норильска и доведём их решение до конца.