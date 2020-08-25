Скрытая Арктика

По информации РГО, в августе участники экспедиции в районе мыса Ефремов Камень с помощью гидролокатора бокового обзора на глубине 27 метров обнаружили затонувший объект размером 56 х 9 метров. В течение следующих дней данный объект обследовали с применением необитаемого подводного аппарата «Марлин-350».



Изначально учёные предполагали, что объект может оказаться легендарным ледоколом «Вайгач», затонувшим в Енисейском заливе в 1918 году. Однако, по предварительной оценке, детальный осмотр затонувшего объекта не подтвердил его сходства с «Вайгачем». Все полученные в ходе исследований материалы будут тщательно проанализированы историками и другими специалистами.



Экспедиционный отряд, возглавляемый офицером Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитаном 3-го ранга Дмитрием Мясниковым, продолжает действовать по плану Комплексной экспедиции. Ледокол «Илья Муромец» продолжит исследования в районе шхер Минина, архипелага небольших островов в Карском море у полуострова Таймыр. Ранее там были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова. В ходе предстоящих исследований экспедиционный отряд РГО и Северного флота предпримет попытку найти остатки моторно-парусного судна Русанова «Геркулес».



Комплексные экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Архипелаги Арктики» проходят с 2018 года. Военнослужащие флота и научные группы РГО реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории, выполняют экологические, биологические, геологические исследования. В 2018 году исследовали Новую Землю, в 2019-м — острова Земли Франца-Иосифа, в плане на нынешний год расширить географию экспедиции архипелагом Северная Земля, Таймыром, Новосибирскими островами и островом Врангеля.

Комплексная экспедиция на арктические архипелаги посвящена сразу нескольким памятным датам: 75-летию Победы, 175-летию Русского географического общества, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения Владимира Русанова.