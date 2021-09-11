Сквозь дым и пламя

По легенде 8 сентября в 10.00 в конференц–зале Норильской межрайонной больницы № 1 возник пожар на площади 70 кв. м из–за короткого замыкания орг-техники. На ликвидацию пожара привлекли около 280 человек личного состава и 42 единицы техники: на объекте работали норильские и дудинские спасатели, сотрудники Федерального медико–биологического агентства России (ФМБА), государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и других организаций и частных компаний.

Прибывшие на место пожарные быстро развернули оперативный штаб. Для сбора информации, в том числе и о планировке здания, была апробирована технология «Цифровые двойники», разработанная группой учёных из Сибирской пожарно–спасательной академии МЧС РФ, Сибирского отделения РАН, компании «3к–эксперт», ООО «КСБ». Эта технология позволяет создать 3D–модель здания, рассчитывает сценарии развития ЧС и эвакуации людей. Таким образом, руководитель тушения пожара может выбрать наиболее эффективную тактику действий.

Тактика учений

Пожарные получили задание и приступили к поиску людей в здании. Установили местонахождение большинства из них, 41 человека не удалось обнаружить. Из–за большой задымлённости видимость была практически нулевой. Для решения этой проблемы применили другую технологию — интерактивный комплекс безопасности «Фалькон». Он позволяет газодымозащитнику вести поиск источников теплового излучения, в том числе людей и животных, скрытые очаги горения, контролировать температуру окружающей среды.

А для тушения открытого огня использовалась разработка учёных Уральского института ГПС МЧС России. Они привезли в Норильск переносное устройство пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащей жидкости «УДАВ».

Параллельно шла эвакуация людей различными способами: с помощью 52–метровой автолестницы, ручных лестниц, надувного спасательного трапа, который используется там, где не может быть установлена высотная техника; пневматического прыжкового устройства («Куб жизни») — уникального оборудования, созданного российскими производителями. Также применялся комплект группового спасения с высоты КСГ–1 «Карусель».

На этих учениях впервые были продемонстрированы способы эвакуации людей при помощи канатно–спусковых систем и альпинистского снаряжения. Спасатели отмечают, что такие системы чаще применяются при спасработах на сложном рельефе местности, но могут использоваться и для спасения людей из зданий при отсутствии достаточного числа высотной техники. На учениях в больнице № 1 «пострадавших» спускали по перилам, в том числе и «пациентов», которые дышат при помощи кислородного ингалятора и не могут передвигаться самостоятельно. Их эвакуировали на специальных носилках. Затем людей передали персоналу аэромобильных госпиталей «Центроспаса» и ФМБА. Согласно

легенде, в числе «пострадавших» были люди, получившие ожоги тела второй и третьей степеней, а также верхних дыхательных путей.

Первая медпомощь

Помощь им оказывали в специализированных модулях аэромобильного госпиталя, который доставляется к месту чрезвычайной ситуации с помощью авиации. Он может работать в любых климатических условиях и различных географических зонах, при полностью разрушенных коммуникациях в автономном режиме.

– Такие модули позволяют нам проводить все необходимые процедуры на месте, оказывая любую срочную помощь пострадавшим, — рассказывает анестезиолог–реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Владимир Касьянов. — Модули можно расширить, чтобы вместить больше пациентов.

В диагностическом модуле установлены портативные аппараты УЗИ, рентгена и другое медицинское оборудование, которое легко можно перенести в любое другое отделение, где оно потребуется. Здесь также можно интубировать пациентов и проводить искусственную вентиляцию лёгких в ручном режиме. Из этого модуля больные направляются в другие — по профилю.

Марина Авакова, анестезиолог–реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России, ведёт нас по реанимационному модулю, рассчитанному на оказание помощи трём пациентам, находящимся в критическом состоянии.

– Тут у нас самое современное оборудование, есть также все необходимые лекарства. Если потребуется больше коек, будет развёрнут ещё один модуль, — прокомментировала Татьяна Авакова.

В травматологическом модуле рентгенотехник Светлана Исакова отмечает, что самая частая травма при ЧС — переломы конечностей и сочетанные травмы.

– У нас можно провести все виды операций, в том числе и под рентгеном. В день этот модуль способен принять до 30 человек. Чтобы развернуть его, потребуется полчаса, — сообщила она.

По словам Татьяны Железовой, заведующей поликлиническим отделом отряда «Цетроспас» МЧС России, весь госпиталь устанавливается всего за 40 минут. В его работе задействовано 77 медиков и инженеров, все профессионалы высокого класса.

– После того как мы стабилизируем пациентов, они ещё остаются у нас некоторое время в госпитальном отделении, а затем отправляются в близлежащие лечебные учреждения, – поясняет она. – Нередко для перемещения пациентов применяются вертолёты.

Вертолёт как раз был задействован в основной фазе учений. Часть персонала горбольницы, согласно легенде, выбралась на крышу здания. На помощь им вылетел вертолёт МИ–8 Красноярского авиационно–спасательного центра МЧС России. Этим же бортом срочно доставили больного в аэропорт для последующей транспортировки в Красноярск.

Хороший опыт

При тушении пожара огнеборцы работали через верхние этажи с применением альпинистского снаряжения двумя способами: спускались с крыши здания по пожарным верёвкам с ранцевыми установками, а также по наружному фасаду с рукавной линией, подключенной к внутреннему противопожарному водопроводу. Второй способ тушения, говорят спасатели, экстремальный, но эффективен при невозможности использования иных способов проникнуть в горящее помещение. При этом впервые применялись термостойкие верёвки, отличающиеся от тех, что стоят на вооружении большинства пожарно–спасательных подразделений страны. Нестандартные пожарные рукава — это ещё одно новшество, впервые используемое на этих учениях. Они более мобильны и обеспечивают необходимый расход огнетушащей жидкости.

Подводя итоги спасательной операции, Александр Чуприян, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отметил, что отработка тушения условного пожара в норильской горбольнице позволила апробировать ряд новых технологий:

– Городская больница — сама по себе уникальный объект, сложный, с точки зрения эвакуации людей. А с условием того, что здесь может быть до 1000 пациентов плюс есть ковидное отделение, процесс эвакуации многократно усложняется. Мы должны были перемещать некоторых больных так, чтобы не отключить подачу кислорода. Эти действия мы отработали здесь впервые. Всего было использовано 14 способов спасения, на основе которых мы выработаем единые рекомендации для всех спасательных частей страны.

Он также отметил, что во время этих учений не только опробовали новое снаряжение, оборудование и технику, но и проверили навыки сотрудников. В частности, была продемонстрирована альпинистская подготовка «хождения по стенам».

– Опыт сегодняшних учений пригодится на любом объекте с массовым пребыванием людей, взять те же жилые дома, — добавил Чуприян. — Бывает, там ситуация даже сложнее: ведь дворы часто заставлены автотранспортом и нет места для высотной техники. Потому нам так важно быть автономными и иметь иные способы эвакуации людей. Все сегодняшние сценарии основаны на реальных событиях, и на счету у этих ребят сотни спасённых жизней.