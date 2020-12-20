Что же такое айс-дайвинг?

Сезон в межсезонье

Обычно к декабрю местные любители подводного плавания убирают спецкомплект на дальнюю полку, так как при температуре ниже –30 совершать погружения становится опасно — снаряжение замерзает ещё на подходе к проруби и перестаёт работать. Однако в этом году необычно тёплая для Заполярья погода позволила дайверам вдоволь насладиться любимым занятием в предновогодье. Они назвали это компенсацией за упущенное время. Дело в том, что излишне тёплая погода не позволила открыть сезон весенне–зимних погружений — мешали постоянные метели, снегопады и штормовые ветра. Так что, несмотря на кусачие морозы, каждые выходные любители «промочить жабры» отправляются на специально оборудованную выездную базу местного дайв–центра, чтобы исследовать глубины под толщей льда.

Хочешь плавать? Копай!

Вообще айс–дайвинг — дело непростое. Чтобы совершить подлёдную прогулку, сначала придётся изрядно поработать. В первую очередь нужно вырезать в полуметровом льду внушительных размеров майну — три на три метра, чтобы туда с комфортом могли поместиться минимум три человека. Здесь в ход идут классические инструменты для зимней рыбалки: ручной бур, бензопила и дырявая совковая лопата (в народе называемая шумовкой). Как правило, на подготовку такой десантной площадки уходит целый день, а погружения начинаются только на следующий — после того как будет убран успевший намёрзнуть за ночь лёд.

Для успешных и безопасных занятий дайвингом необходимо тёплое и сухое помещение — именно там ныряльщики надевают снаряжение, так как и неопреновые костюмы, и дыхательные системы при минусовой температуре замерзают буквально за несколько секунд, теряя эластичность и подвижность. А самая суровая часть такого зимнего развлечения — это возвращение на поверхность. После того как подлёдное путешествие окончено, смельчаку нужно как можно скорее укрыться в тепле, иначе он рискует в буквальном смысле превратиться в ледяную статую.

Выручает волокуша

Когда прорубь готова, необходимо доставить к ней снаряжение. А так как база для погружений норильских дайверов находится вдали от дороги, идти туда приходится пешком, иногда по пояс в сугробах. Тут в ход идут туристские и охотничьи навыки: всё необходимое снаряжение (а это примерно 35–50 кг) грузят на волокуши и тащат по снежной целине. Так что если вы вдруг встретите посреди тундры людей в пуховиках и с аквалангами на спинах, впряжённых в загруженные под завязку сани, — знайте, это ребята идут поплавать.

Костюм Бонда

Практически в любом иностранном шпионском фильме есть момент, когда главный герой всплывает в стане врага в костюме аквалангиста, а сняв его, оказывается в сухом и отглаженном вечернем фраке. Это лишь отчасти придумка голливудских сценаристов. Для подлёдных погружений, как правило, используются специальные сухие костюмы, не пропускающие воду. Вот под них как раз и можно надеть хоть свитер, хоть вечерний костюм с бабочкой. Но для этого используется специальный утеплённый комбинезон — снаряжение не из дешёвых, цена колеблется от 160 тысяч рублей до полумиллиона. Плюс понадобятся утеплённая поддёвка, баллоны, дыхательная система, компенсатор плавучести. Необходимо и приличное количество свинцовых грузов, так как без дополнительного утяжеления дайвер просто не уйдёт на дно. Обычно для погружения используют от 12 до 16 кг дополнительного веса, который крепится на пояс готового к погружению человека.

Главное — безопасность

Учитывая большое количество допснаряжения, его сложность и непривычную даже для опытного ныряльщика неповоротливость в таких доспехах, прежде чем опуститься под лёд, уже прошедшему специальное обучение человеку необходимо получить допуск к айс–дайвингу. При подготовке в первую очередь отрабатываются различные непредвиденные ситуации, с которыми может столкнуться смельчак, отправившийся исследовать подлёдный мир. Ведь летом совершить экстренное всплытие не составляет труда, а зимой, имея только одну точку выхода на поверхность, сделать это не так–то просто. Да и вероятность отказа системы ощутимо больше. Самый распространённый случай — замерзание дыхательного клапана. Обычно работающий безотказно, этот жизненно важный элемент снаряжения при температуре воды ниже +5 градусов может залипнуть. В этих обстоятельствах возможны два варианта развития событий. Первый — когда клапан застревает на выходе воздуха, и тогда дайвер превращается в бурлящий кислородом подводный танкер, так как воздух из баллонов поступает без остановки. Второй вариант случается довольно редко и представляет серьёзную угрозу для жизни: залипнув на вдохе, клапан наглухо перекрывает доступ кислорода. Собственно, такие экстренные ситуации и отрабатывают в бассейне будущие айс–дайверы, прежде чем принять первое боевое крещение в ледяных арктических водах.

Все на дно

Насколько бесценно такое обучение, можно понять по первому зимнему погружению: так, в этом году практически у всех участников возникли неполадки в снаряжении, причины — холод и ветер. Некоторые дайверы даже не успевали добежать до проруби, как у них перемерзало снаряжение. У нескольких человек были проблемы с дыхательной системой, у других — с компенсаторами плавучести (это специальные рюкзаки, в которые нагнетается воздух; с их помощью контролируется возможность комфортного перемещения под водой). Впрочем, норильчане давно нашли простое и оперативное решение такой проблемы — горячий чай из термоса, которым отогревали замёрзшие элементы. Главная хитрость — после того как снаряжение придёт в норму, необходимо быстренько погрузиться в воду, иначе буквально через несколько секунд оно опять превратится в кусок льда. Только самые опытные, дожидаясь, пока товарищи решат свои проблемы, плескались в проруби, словно в тёплой ванне, попивая налитый заботливыми товарищами чай.

Нить Ариадны

Обязательным элементом при айс–дайвинге является страховочный фал — специальный трос, который закрепляется на поясе ныряльщика перед погружением, на поверхности его подачу контролирует другой человек. С помощью этой нехитрой системы происходит общение между тем, кто находится на глубине, и членами группы, оставшимися на поверхности. Страхующий может подать сигнал о срочном возвращении или запросить обстановку, в свою очередь дайвер может попросить подобрать излишне размотавшийся фал или, наоборот, ослабить страховку. Главный сигнал «Срочно вытаскивай!» позволяет без труда и довольно быстро вызволить из ледяного плена попавшего в беду товарища.

А что же там?

В тяжёлом неопреновом костюме, перчатках, ботинках и остальном снаряжении дайвер похож на космонавта в скафандре — подлёдное погружение поистине сравнимо с выходом в космос. Там, подо льдом, совершенно другой мир: если на улице стоит ясная погода, то на достаточно чистых от снега участках озера — словно смотришь на привычный мир из зазеркалья или параллельной реальности. Даже блуждающие по льду пузыри воздуха ведут себя как живые. Самым шиком считается помахать рукой через толщу льда товарищам на поверхности. И хотя сам дайв при этом длится не более получаса, каждое мгновение неповторимо.