Следственный комитет проводит проверку по поводу происшествия в аэропорту Норильска

Доследственная проверка ведётся по факту авиаинцидента, произошедшего сегодня с самолётом Sukhoi Superjet-100, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что воздушное судно, прибывшее из Челябинска в Норильск, при посадке выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы примерно на 30 метров. На борту находились шесть членов экипажа и 81 пассажир. «В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома», — приводит сообщение следственного комитета REGNUM.

Издание также отмечает, что в качестве предварительных причин авиаинцидента рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка экипажа, недостатки содержания лётного поля.