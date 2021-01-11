МАУ ИЦ «Норильские новости»

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию, которая произошла на горе Отдельной

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию, которая произошла на горе Отдельной

Главная / Новости / Город

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию, которая произошла на горе Отдельной

СК возбудил уголовное дело , ход расследования которого под личный контроль взял Александр Бастрыкин, председатель СК РФ.

Следственный комитет России взял под контроль ситуацию, которая произошла на горе Отдельной

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) было возбуждено следственными органами ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в связи с гибелью людей из-за схода снежной лавины на лыжной базе «Гора Отдельная».

Также, по данным следственного комитета РФ, по поручению главы ведомства содействие в расследование окажут соответствующие подразделения центрального аппарата.

Фото Денис Кожевников
11 января в 11:00 580
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также