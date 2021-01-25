Следственный комитет задержал главного специалиста отдела муниципального контроля

В рамках расследования был задержан специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска. По данным СК, в 2018 году подозреваемый по итогам проверки фактического использования земельного участка на базе отдыха «Гора Отдельная», где Владислав Попов самовольно построил жилой дом, вписал ложные данные о том, что на данном участке нет никаких движимых и недвижимых объектов. Из-за его халатного отношения к обязанностям случилось горе. 9 января на базе отдыха произошёл сходы лавины. Несколько строений оказались под толщей снега. В незаконно построенном доме была целая семья — три человека погибли, 14-летний Макар находится в больнице.