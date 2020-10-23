Сложный, но успешный год для туризма на Таймыре

Помимо того, при поддержке Агентства по туризму Красноярского края продолжилась работа по возрождению круизного судоходства по Енисею (из Красноярска до Дудинки с остановками и посещением интересных мест). В 2019 году прибыла первая тургруппа на теплоходе «Близняк».

В летнюю навигацию-2020 «Центр развития туризма» совместно с учреждениями культуры принимал участие в подготовке экскурсионного и транспортного обслуживания туристических групп. Совместно с отделом социологии управления общественных связей администрации города разработана анкета для получения отзывов, которую заполнили более 70 гостей. А в ноябре ожидается запуск официального сайта Центра.

- За год предпринято много усилий по формированию туристической среды территории. Например, в марте 2020 года представители города в составе делегации Красноярского края приняли участие в Международной туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ-2020, где территория была представлена как новый туристический кластер «Арктический», - пояснила Яна Демчакова, директор «Центра развития туризма».

- Несмотря на то что в этот сложный год туриндустрия – одно из серьёзно пострадавших направлений, для туркластера «Арктический» есть ряд положительных событий. Я говорю об участии во всероссийском конкурсе экокластеров, в котором мы вошли в топ-30 проектов из 219 заявок. Кроме того, Ростуризм проведёт федеральную экспертизу нашего мастер-плана. Особое внимание сейчас уделено развитию круизного туризма. Ещё один плюс кластерного подхода: Норильск станет логистическим центром всех поездок на Таймыр и плато Путорана. Больше того: сейчас будет разрабатываться проект турмаршрутов через Норильск и Хатангу на Северный полюс, - поделился планами Максим Миронов, директор «Агентства развития Норильска».

Поскольку в связи с коронавирусом большинство запланированных на нынешний год мероприятий прошли в онлайн-версии, было предложено скорректировать их финансирование, в первую очередь – по организации мероприятий и развитию «точек притяжения туристов». Часть средств сэкономлена по результатам проведения торгов на содержание объектов парка «Озеро Долгое» и «Мемориального комплекса Норильская Голгофа». После предлагаемых изменений общее финансирование в 2020 году составит 1,379 млрд рублей, львиная доля финансирования –внебюджетные источники.

В будущем году на муниципальную программу «Развитие туризма» планируется 221,5 млн рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 73,5 млн, на 2022 год финансирование запланировано в размере 223 млн рублей.