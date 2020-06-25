Слушателей проекта «Городской конструктор» приглашают на вебинар

Третья в этом году встреча запланирована на 26 июня.

Спикером выступит профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, партнёр КБ «Стрелка», комиссар российского павильона на Архитектурной биеннале в Венеции, обозреватель ИД «Коммерсант» Григорий Ревзин. Он руководил проектами и исследованиями «Как построить новую Москву», «Будущее наукоградов», «Индекс качества городской среды», «Концепция развития города Суздаля».

На онлайн-лекции речь пойдёт о трансформации городов, о том, как пандемия скажется на развитии городской среды и жизни каждого из нас. «Нет сомнений, что переживаемый нами уникальный опыт заставит многих специалистов, в том числе урбанистов, пересмотреть подходы к организации пространства. Очевидно, что из мировой самоизоляции мы выходим в город, который изменился и будет меняться дальше. И, если человечеству ещё не раз придётся столкнуться с проблемой пандемии, необходимо понимать, как трансформировать среду вокруг себя, по каким сценариям будут жить города и мы в них», - рассказывает Агентство развития Норильска о предстоящем мероприятии.

Подробнее обо всём и многом другом Григорий Ревзин расскажет в эту пятницу. Начало вебинара в 18 часов. Для того чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, проект «Городской конструктор» реализуется с 2017 года в поддержку городских изменений Агентством развития Норильска и фондом развития гражданских инициатив «Диалог».