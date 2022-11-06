Служба дни и ночи

– Олег Владимирович, приближается профессиональный праздник. Расскажите, с какими успехами норильские полицейские подошли к нему, и какие достижения являются предметом особой гордости?

– Отдел МВД по городу Норильску на протяжении многих лет занимает лидирующее место по различным направлениям оперативной деятельности. У нас самая эффективная раскрываемость общей преступности и преступлений тяжкой и особо тяжкой категории в сравнении с другими территориальными ОВД. Помимо работы по основным направлениям, отдел МВД является основным субъектом профилактической, просветительской и воспитательной деятельности. Например, наше подразделение курирует класс правоохранительной направленности на базе школы № 14. Наши дети в этом году заняли первое место в конкурсе полицейских классов, который проводился на базе Сибирского юридического института в Красноярске. Мы также гордимся трудами наших ветеранов и бережно храним память о них. Открыт музей с большим количеством экспонатов, связанных с работой сотрудников органов внутренних дел.

– Насколько безопасен наш город? Какова на данный момент криминогенная обстановка?

– Необходимо отметить, что в нашем городе оперативная ситуация остаётся контролируемой и стабильной. Процент раскрываемости преступлений по итогам девяти месяцев 2022 года составляет более 70%. Тяжких и особо тяжких преступлений — более 60%. Это хороший результат, если сравнивать с органами внутренних дел, которые обслуживают крупные территории.

– Какие моменты вызывают беспокойство?

– Все криминогенные процессы те же, что фиксировались в 2021 году. Осложнения обстановки не наблюдается. Тем не менее есть направления оперативной служебной деятельности, где необходима наибольшая активность. Например, миграционная ситуация. Продолжают регулярно совершаться преступления в сфере IT–технологий. Отдельное внимание уделяется мерам по обеспечению безопасности дорожного движения. Вопросы, связанные с геополитической обстановкой, также определённым образом влияют на нашу территорию. Актуализируется работа по недопущению экстремистских террористических проявлений. Наряду с профилактикой, органы внутренних дел, сотрудничая с другими субъектами, организуют и раскрытие соответствующих преступлений.

– Мошенничество остаётся самым популярным преступлением в нашем городе?

– В структуре преступности в целом имущественные преступления преобладают. В текущем году зарегистрировано 416 преступлений в сфере информационно–телекоммуникационных технологий. Это меньше, чем в прошлом году на 16%. В некоторой степени сказывается менее заметная преступная деятельность лиц, которые в 2021 году действовали с территории Украины, аналогичная информация озвучивалась и по федеральным каналам. С учётом активной фазы проведения спецоперации преступный элемент, хоть и далеко не весь, но ушёл с наших территорий.

– Вы указали на положительную динамику. Имеется в виду снижение количества преступлений?

– Да, снижение идёт. Более 20% случаев выявляются инициативными сотрудниками. Например, сотрудники полиции обнаруживая преступника, устанавливают и другие эпизоды его противоправной деятельности. Кстати, Норильский ОМВД по этому показателю лидирует. Также учитываются факты, когда граждане сами заявляют о совершённых преступлениях. В 99% случаев преступления в сфере IT совершаются лицами на иных территориях как РФ, так и иностранных государств. Сотрудники подразделения по раскрытию данных преступлений больше рабочего времени проводят в командировках. В Норильском ОМВД процент раскрываемости самый высокий по Красноярскому краю — более 50%. Надо сказать, злоумышленники постоянно меняют способы совершения преступлений. Являясь профессионалами в области психологии, они оказывают психологическое воздействие на потерпевших, причиняя им значительный материальный ущерб.

– Как проходит профилактическая работа с населением?

– За каждым предприятием города закреплён сотрудник ОМВД. На системной основе совместно с руководителем ведётся профилактическая работа, направленная на разъяснение видов и схем мошенничества. В этом году ввели практику, когда сами пострадавшие рассказывают, как они попались на уловку обманщиков. Среди потерпевших преобладают лица старше 30–40 лет. Молодёжь в области информационной безопасности более осторожна. Дети подвержены проступкам другого вида. Различные проявления экстремистского и провокационного характера формируются у подростков под воздействием информации из интернета. Поэтому при проведении профилактики в среде наших школьников и студентов мы делаем акцент на предупреждении угрозы экстремизма.

– Считается, что в нашем городе лица без определенного места жительства — контингент малочисленный. Так ли это, и как поставлен контроль?

– В некоторых случаях это заблуждение. На территории достаточно приезжих, потерявших работу после совершения правонарушения или дисциплинарного проступка. Они не имеют определённого места жительства и работы, некоторые начинают маргинализироваться. По статистике, каждое четвёртое правонарушение совершается не жителем Норильска. Работа в этом отношении управлением ведётся постоянно. Это и патрулирование на улицах, и работа участковых уполномоченных. Мы также взаимодействуем с учреждениями, например реабилитационным центром, куда иногда обращаются люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Проблемы есть, но есть и пути выхода. Во–первых — определение механизма выявления таких лиц. Во–вторых — их социализация. В–третьих — переселение, если человек имеет постоянное место жительства в другом регионе.

– С какими проблемами чаще всего обращаются горожане в полицию?

– Наиболее распространённой проблемой является нарушение общественного порядка. Часто жалуются по поводу нарушения тишины и покоя. Сотрудники стараются реагировать на сообщения в большинстве случаев.

– Чтобы обеспечивать безопасность, нужен потенциал. Как вы решаете кадровые проблемы?

– Кадровая ситуация — один из сложных вопросов. Некомплект личного состава у нас на текущий момент составляет около 19%. Это достаточно высокий показатель. Отдел МВД Норильска комплектуется в основном за счёт прибытия сотрудников из других субъектов РФ. Территория Норильска и сам территориальный орган являются значимыми с точки зрения и работы, и службы. Нами создаются комфортные условия для сотрудников. В текущем году существенно поднялась заработная плата, она индексирована практически на 10%. Нехватка кадров в системе есть в целом на территории Красноярского края, но у нас пополнение постоянное.

– Назначение на руководящие должности также идёт за счёт приезжих специалистов?

– В октябре назначен ряд руководителей, которые возглавляют основные структурные подразделения: уголовного розыска, отдела участковых уполномоченных полиции, отдела полиции № 2 по району Талнах. Предпочитаю при ротации сотрудников учитывать собственные кадры, которые в структуре отдела МВД прошли службу от рядовых и младших офицеров. Это наиболее активные люди, костяк, который проверен сложностями. Они – самое надёжное звено. На ряд должностей прибывают сотрудники с других регионов. Но я уверяю, что и они проверенные профессионалы. С ними мы проводим тщательную предварительную работу при отборе. Я в полном объёме с максимальной ответственностью отвечаю за регулирование социальных проблем на территории. В Норильске должен быть обеспечен общественный порядок и безопасность.