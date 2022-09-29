Служба спасения предостерегает граждан от неосторожного обращения с огнём

Специалисты напоминают: основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с источниками огня, в том числе при курении, нарушение техники безопасности при использовании электрообогревательных приборов. Также высокую опасность представляют замыкания электрической проводки, в том числе имеющей большой износ, в жилом секторе, поджоги, а также комплексное воздействие стихийных явлений. Норильчан призывают быть внимательными и осторожными в обращении с огнём и электроприборами, беречь себя и своих близких, а также нажитое имущество.