Служба спасения предупреждает горожан: стоит быть готовыми к неблагоприятным погодным явлениям

Специалисты напоминают норильчанам и гостям города о возможном резком похолодании, когда в течение пяти дней и более температура воздуха опускается ниже климатической нормы на 12 градусов, сильных метелях, раннем выпадении снега, опережающем среднемноголетние сроки на десять и более дней, а также гололедице.

Согласно прогнозам, появление первого льда на Енисее в этом году на участке от Игарки до Дудинки ожидается 22 октября. Во время ледостава граждан просят соблюдать осторожность.

Ледовые переправы открываются во второй-третьей декаде ноября в зависимости от климатических условий. Риск схода лавин вероятен с декабря 2022 по апрель 2023 года.