Службы города готовятся к началу отопительного сезона

В данный момент основные работы ведутся в районе пиковой котельной ТЭЦ-1. Подрядчик уже завершил все монтажные работы, осталось покрыть трубопровод теплоизоляцией, антикоррозийной защитой, а также завершить работы, касающиеся опорных конструкций. В целом готовность жилого сектора оценивается на 95%, и к старту гидравлических испытаний ремонты будут завершены в полном объёме. Рассказывает главный инженер управления тепловодоснабжения «НТЭК» Александр Яценко:

- Конечно, обстановка с пандемией оставила свои отпечатки и создала определённые трудности. Но подрядчик приступил к работам вовремя, в полную силу, материалы удалось поставить вовремя. Поэтому программа будет выполнена, несмотря ни на что. В настоящий момент нет никаких опасений за техническое состояние тепловых сетей.



Объём ремонтных работ в этом году увеличен более чем на 50%, с 6 километров заменённых трубопроводов в прошлом году до примерно 14 в нынешнем. Из них около трёх километров приходится на долю сетей, снабжающих теплом жилой сектор, а остальные – производственные нужды. Сделано это благодаря увеличению финансирования, объём которого составил более 400 миллионов рублей.



Как отметил Александр Яценко, пока замене подлежат участки трубопроводов, исчерпавшие свой срок эксплуатации. При этом в данный момент ведётся разработка программы реновации теплосетей Норильска. Она подразумевает как масштабную замену трубопроводов, так и модернизацию всей системы по примеру других северных городов. Старт программы запланирован на 2021 год.