Дорожная служба и управляющие компании борются со снежной стихией в Талнахе

Ситуация на контроле у исполняющего полномочия главы города Норильска Николая Тимофеева.

- Необходимо оперативно расчистить проезды во всех дворах района Талнах для того, чтобы обеспечить проезд автомобилям экстренных и коммунальных служб, — поручил он на совещании с профильными управлениями. — Постоянно докладывайте о ситуации, проводите объезды, а также контролируйте работу техники, в том числе с использованием системы ГЛОНАСС. Чтобы мы могли вести мониторинг ситуации в реальном времени и в любой момент имели возможность влиять на неё, своевременно усиливая дополнительной техникой.

Снегоуборка в Талнахе идёт ежедневно в две смены. Сейчас приходится привлекать технику из Центрального района, а также частные погрузчики и самосвалы. «ИЛАНу» самостоятельно просто не справиться, отметил Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодора».

- Если раньше было задействовано 70-80 единиц техники в сутки, то сейчас — 110-120. Таким образом, в смену выходит не меньше 55 машин, — сообщил он. — За первые два месяца вывезено порядка 400 тысяч тонн снега. В октябре — около 110 тысяч тонн, а в ноябре — 290 тысяч. Для сравнения: за год вывозится до 1,5 миллиона тонн.

Придомовые территории, въезды во дворы и подъезды к отдельно стоящим мусоросборникам расчищаются силами управляющих компаний.

- На нашей территории работают четыре единицы снегоуборочной техники. Дворники чистят крыльца и ступени. Для борьбы с сосульками и снежными шапками есть специально обученные люди — кровельщики, а также в помощь привлекаем подрядные организации, — рассказала Ирина Штейн, начальник ЖЭУ-1 УК «СеверныйБыт».

По данным Таймырского гидрометцентра, только за октябрь в Норильске выпала треть осадков от среднегодового показателя. В ближайшие дни уровень снега вырастёт. По прогнозам, до конца недели в городе ожидаются снегопад и метель. В выходные температура снизится до 23 градусов, а ветер стихнет.