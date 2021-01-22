Смотри на знаки всяк входящий

В этом году лучшим в конкурсе в номинации «Лучший производственный участок» стала площадка блока разделения воздуха технологического отделения кислородной станции №1 (КС-1) Надеждинского завода. Целью конкурса в первую очередь было повышение уровня безопасности и охраны труда, учёт всех источников опасности, которые существуют на конкретном производстве и, в связи с этим, улучшение рабочих мест и условий труда. Стандарт по демаркации опасных зон визуализации рабочего пространства указывает и перечисляет в данном случае конкретные источники опасности.

Существующие знаки, вынесенные на дверь перед входом на какой-либо производственный участок, указывают о конкретных опасностях, которые поджидают всяк входящего. Таких знаков - синего, зелёного, жёлтого и любого другого, принятого официально, по категориям цвета на этой самой двери может быть предостаточно. Всё зависит как раз от количества рисков и предписаний. Безусловно, стандартный набор знаков - работа в каске, в защитных очках, в средствах индивидуальной защиты, работа грузоподъёмных механизмов и некоторые другие. На кислородной станции № 1 к типовому набору обозначений добавлены сугубо специальные - например, о содержании кислорода или азота в воздухе, размещении средств защиты, направление движения по производственным помещениям, направление перекачки жидкостей по трубопроводам.

На станции в этом смысле особое внимание было уделено к блоку разделения воздуха, компрессорному оборудованию и ремонтной площадке для текущих ремонтов. По словам заместителя начальника станции - главного инженера КС-1 Дмитрия Симина, самая главная опасность здесь высокое содержание кислорода в воздухе. Высокое содержание кислорода - это, прежде всего, опасность возгорания. Также, если вдруг происходит утечка продуктов разделения из технологического оборудования, например, азота, человек может просто потерять сознание со всеми вытекающими последствиями.

По словам ведущего специалиста департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ «Норникеля», секретаря центральной комиссии смотра по демаркации опасных зон Дениса Бацунова, развитие данного направления на производстве год от года набирает обороты. Места потенциальных рисков обозначены чётко, ярко и содержательно. Это обращает на себя внимание и однозначно работает на раннее предупреждение сотрудников о потенциальных опасностях, существующих на производстве.

За победу в каждой из трёх установленных номинаций «Лучший производственный участок», «Лучшая прилегающая территория» и «Лучший АБК» предприятия поощряются денежной премией, которую руководители распределяют среди участников проекта.