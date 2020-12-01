Снег — сквозь крышу

Исполняющий полномочия главы города Норильска провёл совещание, посвящённое вынужденной остановке учебного процесса в талнахской школе. По техническим причинам все ученики начальной школы и выпускных классов с прошлой недели переведены на дистанционное обучение.

Техническую актировку объявили, когда через поврежденную крышу и тёплый чердак в школьный корпус пошла вода от тающих осадков. Причина протекания кровли сейчас устанавливается, для этого требуется тщательное обследование объекта. По словам специалистов, в результате попадания осадков внутрь возникла угроза замыкания электропроводки, сейчас обсуждается вопрос о сушке помещений тепловыми пушками.

Залитие учебных кабинетов, библиотеки, столовой, спортивного зала, рекреаций, пищеблока и прочих помещений школы происходит с 21 ноября и по настоящее время. Обусловлено это большим количеством осадков, которые наблюдаются в последнее время и проникают внутрь школы. C 30 ноября подрядная организация начала завозить материалы для ремонта школы и в этот же вечер приступила к работе.

По информации управления капитальных ремонтов и строительства, кровля 39-й школы ремонтировалась в 2017 году, дефекты здесь были обнаружены в 2018 и 2019-м, о чём составлены соответствующие акты. Этим летом во время каникул планировались ремонтные работы, однако конкурсные процедуры не состоялись, возникла необходимость проведения новых, которые, в свою очередь, состоялись только в сентябре. Подрядчик заказал материалы и взял на себя обязательства выполнить первые работы по монтажу слуховых окон под кровлей к 2 декабря. Все работы по контракту должны быть закончены до 10 декабря.

По решению управления образования, учеников аварийной школы распределили по другим образовательным учреждениям района. С 1 декабря четыре первых класса пойдут в 36-ю школу, четыре вторых класса будут учиться в школе № 42. Третьи и четвертые классы примет школа № 27, а девятые и одиннадцатые — 48-я гимназия. Организован подвоз детей 1–4-х классов к новому месту учёбы четырьмя муниципальными автобусами, питание — в обычном режиме, все родители проинформированы.

Данная схема будет действовать до разрешения ситуации, которая, уже очевидно, включит в себя не только целый комплекс ремонтно-восстановительных работ, но и предварительную просушку помещений.

На совещании обсуждались все возможные меры для того, чтобы как можно скорее вернуть школу в рабочее состояние, а учащихся — за парты. Понимая, что к уже запланированным ремонтным работам, скорее всего, добавятся дополнительные, Николай Тимофеев обсудил с представителями профильных управлений возможность финансирования из резервного фонда, а также привлечения исполнителей работ вне конкурсных процедур по особой схеме.