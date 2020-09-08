Снег кружится…

В природном парке «Ергаки» раньше обычного выпал первый снег. Белый покров укрыл еще зеленую траву и желтеющие листья деревьев, но уже на следующее утро снег сошёл.

На официальной странице в Instagram это событие не оставили без внимания.

-Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году! Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти, - прокомментировали сотрудники базы отдыха.

Бывалые туристы надеются, что уже скоро можно будет открыть горнолыжный сезон. А некоторые утверждают, что нынче снег выпал на пару недель раньше.