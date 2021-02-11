Снежные горы и пьедесталы всё чаще стали встречаться во дворах Норильска
Снежные горы и пьедесталы всё чаще стали встречаться во дворах Норильска
Норильчане жалуются на бездействие управляющих компаний и заснеженные дворы. Как на самом деле обстоят дела со снегоуборкой пояснили начальник УГХ Анатолий Береговских и замгендиректора ЖКС Ольга Сырычева.
Совсем недавно интернет облетели кадры снежного пьедестала, на котором гордо стоял автомобиль. Так как машина находилась на длительной стоянке, управляющей компании пришлось «ювелирно» вычистить снег вокруг неё. Владелец авто обратился в УК с жалобой, но в этом случае закон не на его стороне.
– В этой ситуации права управляющая компания, потому что если следовать букве закона, то чтобы поставить машину на длительную стоянку, необходимо провести собрание, отвести для этого место и уже там организовать, так сказать, парковку. В данном случае у нас ни по одному дому собрания не было, соответственно стоянок не предусмотрено, — пояснила Ольга Сарычева.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, жильцы могут ознакомиться с графиком снегоуборки на официальном сайте своей управляющей компании. Также за два–три дня жителей информируют об уборке придомовой территории посредством объявлений, которые вывешиваются в подъездах и даже на дверях подъездов.
– Несмотря на все меры, во дворах остаются «подснежники», которые препятствуют работе техники. Потому приходится отмечать их колышками, чтобы понимать, что здесь что-то находится, чтобы не повредить этот автомобиль, — добавила замгендиректора ЖКС.
Отметим, что в этом году зима выдалась особенно снежной. Количество осадков уже вдвое превысило показатели прошлых лет. А в январе Норильск не отпускали сильные морозы. Из-за низких температур снегоуборочная техника актировалась, в связи с чем работы проводить было невозможно. На сегодняшний день процесс снегоуборки восстанавливается и набирает темпы.
– В целом все управляющие компании чистят придомовые территории от снега. Отделом оперативного контроля управления ЖКХ ведётся постоянный мониторинг работ, с ежедневным объездом территорий в ночное время для фиксации очистки территорий. Сейчас, конечно, количество жалоб значительно уменьшилось. Но начинаются недовольства, что во дворах образовались большие кучи снега. Но в этом году, к сожалению, выпало много снега, поэтому визуально кучи кажутся больше, чем в прошлом году, но в пределах нормы, — сообщил Анатолий Береговских.
Существует такой документ, как договор управления всех УК, который поясняет, что техника может вывозить до 15% снега от общего объёма. Но начальник УГХ пояснил, что этот норматив можно увеличить. Для этого необходимо инициировать общее собрание собственников, на котором определятся объёмы, источники финансирования и дальше это утвердится в тариф УК. В таком случае управляющие компании готовы вывозить снег и на 100%.
Также он ещё раз напомнил горожанам о снежных «шапках» и сосулях на домах:
— УК обязаны сбивать сосули и снежные «шапки» с кровель домов. Но если эти «шапки» на балконах жильцов, то, к сожалению, здесь УК бессильны. И в случае падения снега или сосуль на машину или человека, ответственность, согласно закону, будет нести собственник жилья.
Напомним, что сообщить о наиболее проблемных местах, с большим скоплением снега и сосуль, которые несут опасность для жизни, можно в единую диспетчерскую службу по телефону 43-70-57.