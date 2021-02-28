Снежный ком

Универсальное орудие

Сильнейший снегопад на днях парализовал центр и юг России. Видео и фотографии, из разных городов, заваленных снегом, которые публиковались в соцсетях, мы привыкли видеть с геотегом Норильск, но никак не Кубань, не Крым и даже не Москва. А в Москве свой рекорд — там такого снегопада не было с 1956 года. Под мощным слоем снега оказался даже Крым. Из–за непогоды на несколько часов перекрыли Крымский мост и трассу «Таврида». На расчистке трассы одновременно работали около 100 единиц снегоуборочной техники. Последний раз такая погода в середине февраля была на полуострове в 1985 году.

Самый ходовой товар февраля — лопата для уборки снега. Когда в продаже закончились специальные лопаты, торговцы стали продавать в качестве пригодных для этих целей — совковые. Универсальное орудие сейчас актуально во всех уголках России. Автомобилисты начинают день с тяжёлой физической нагрузки: сначала нужно проложить путь к машине, потом откопать сам автомобиль. В такой снегопад эта задача не из лёгких — потребуется уйма времени. Следующий этап — выехать со двора. На нём многие сдаются. Что уж говорить о легковушках, если в сугробах застревает даже снегоуборочная техника.

Из–за снегопада началось стихийное движение по встречке — водители не выдержали многочасовых пробок. В Москве заторы в общей сложности растянулись на 1000 километров.

Из одного города в другой не добраться ни автомобилем, ни самолётом. Столичные аэропорты откладывают вылеты: в Домодедово задержали больше 50 рейсов, несколько и вовсе отменили.

Заиндевевшие пальмы

Уровень осадков, выпавших в Сочи за последнюю неделю, превысил месячную норму в 2,5 раза. Из–за снегопада часть жителей осталась без электричества. СМИ публикуют кадры с огромными пробками и заваленными снегом пальмами.

Снежный фронт на несколько дней накрыл и горнолыжные курорты. Снегопад прекратился только на один день. Впрочем, по прогнозам, осадки на этой неделе возобновятся.

«Трассы для катания находятся под строгим контролем противолавинных служб и МЧС. Часть из них закрыта. В основном это касается сложных трасс на большой высоте, так как там часто бывают туманы. Специальные службы следят за высотой снежного покрова и периодически спускают лавины, стреляя из пушек сжатым воздухом. В целом ситуация для зимы в горах штатная, но, видимо, многие испугались новостей про лавины — людей в целом стало заметно меньше: очередей на подъёмниках практически нет, на трассах довольно пусто, — говорит сноубордистка Софья. — Сегодня на Красной Поляне случилось чудо — непрерывный снегопад стал хоть иногда прекращаться. Открыли высоту 2200, не все трассы, но всё равно можно было сегодня кататься».

«Определённую опасность представляют фрирайдеры, то есть любители кататься по снегу вне трассы. Помимо угрозы для собственного здоровья они увеличивают вероятность схода снега. Возможно, вскоре за выезд с разрешённого маршрута любителей риска будут наказывать рублём», — говорит сочинец, журналист Олег Смеречинский.

По его словам, видео и фото с большим количеством снега снято в предгорьях, в том числе в районе Красной Поляны. Там много густонаселённых сёл. И снег там — явление нередкое. Что касается побережья Сочи, Адлера, Хосты и других городов у моря, снега тут не слишком много. Заснеженные сочинские пляжи местные СМИ преподносят как нечто доселе невиданное, хотя снег тут выпадал и раньше.

Техасский кризис

Сильнейшие за 30 лет морозы обрушились на США. О холоде в домах Техаса можно судить по кадрам, на которых видно, что вода в аквариумах превратилась в лёд. Рекордно низкие для юга страны температуры не выдерживают и коммуникации. Часть продуктовых магазинов не работает из–за отсутствия электричества, перед оставшимися выстраиваются огромные очереди, в которых люди стоят по несколько часов. В городе–миллионнике Хьюстон без воды сидят миллионы человек. Дошло до того, что New York Times публикует советы, как эффективнее топить снег. В электронной версии газеты — ссылки на видеоролики. «Если вы просто возьмёте снег, положите его в ёмкость и включите газ, то он будет таять очень долго, и вы потратите много топлива. Поэтому лучше сначала растопить небольшой комок, а когда вода закипит, добавить ещё», — советуют там.

Спустя четыре дня после бури продолжаются веерные отключения электроэнергии. Происходящее в штате жители сравнивают с фильмом ужасов. На обледеневших дорогах во тьме — повсеместные аварии, на заправках закончился бензин.

Местные власти, похоже, сами в отчаянии. Мэр Колорадо–Сити обратился к горожанам в Facebook, главная его мысль — помощи не ждите: «Никто ничего не должен вам или вашей семье, и местные органы власти не обязаны поддерживать вас в такие тяжёлые времена! Тонуть или плыть — выбор за вами! Город и округ, а также поставщики электроэнергии или другие службы НИЧЕГО не должны вам! Я устал от людей, ищущих чёртову подачку». На него обрушился народный гнев, в итоге чиновник ушёл в отставку.

А сенатор от Техаса Тед Круз, вместо того чтобы решать проблемы избирателей, попросту от них улетел — вместе с семьёй он отправился из замерзающего штата на тёплый мексиканский курорт. Фото в самолёте вызвало тысячи раздражённых комментариев: «А как насчёт того, чтобы остаться здесь и пройти через это вместе с нами?».

Энергетический кризис в Техасе уже сравнивают с последствиями самого разрушительного в истории США урагана «Катрина». Это главный нефтегазодобывающий регион. Но даже энергопромышленность не выдержала испытания непогодой, производство её приостановлено. В результате возник дефицит. Цены на электроэнергию, как сообщает Reuters, в некоторых районах взлетели в 400 раз.

Попытки замёрзших жителей отогреться приводят к жертвам: те, кто согревается в автомобилях, отравляются угарным газом, а стремление греться у каминов или газовых плит часто приводит к пожарам. Самое ценное приобретение сейчас — баллоны с пропаном. «Пропан — один из способов согреться прямо сейчас. У многих людей нет дров. Лучший вариант — это газ», — говорят американцы.

Пока техасцы в буквальном смысле ищут способы выжить, в тёплых вашингтонских телестудиях спорят, кто в этом виноват. «Ночи стали холодными, ветряки замёрзли, а вместе с ними и тысячи людей», — сказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

По версии CNN, виноваты местные республиканские власти, которые изолировали энергосистему Техаса от остальной Америки. Она устроена так, что соседние штаты технически не могут делиться мощностью. Но правда и то, что переход на возобновляемые источники активно начался во время президентства Барака Обамы. И сейчас этот курс хочет продолжить Джо Байден. По версии губернатора штата Грега Эбботта, юг Америки просто не готов к такой погоде: «Все источники энергии, к которым был доступ в штате Техас, вышли из строя из–за низких температур или из–за отказа оборудования».

Белый дом направляет в Техас дизельные генераторы, тёплые одеяла и воду. В ближайшие дни там ожидают очередную снежную бурю.

Cвой взгляд

— Жаловаться на плохо почищенные дворы и сугробы — давняя традиция норильчан. Конечно, в ряде случаев эти претензии бывают обоснованными. Но тот, кто хоть краем глаза смотрел новости последних недель, теперь точно может сказать, что нам грех придираться к качеству снегоуборки, ибо всё познается в сравнении... Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

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– Эта зима действительно выдалась особенно снежной. Но если для жителей Заполярья идти по сугробам на работу или откапывать поутру машину, заваленную по самую крышу, — дело привычное, то для многих регионов такая ситуация оказалась в новинку. И пока норильские службы аккуратно и планомерно приводили дворы и дороги города в порядок, кое–где ситуация была близка к коллапсу.

Но и у нас не обошлось без курьёзов. Взять хотя бы видео, облетевшее все центральные СМИ, где грейдер, убирающий снежный отвал, сминает притаившуюся там легковушку. Оно и понятно, водитель тяжеловоза не обладает рентгеновским зрением, чтобы определить, есть в сугробе чья–то машина или нет. Впрочем, даже из этой непростой ситуации наши специалисты нашли выход. Наблюдательный горожанин заметил торчащие во дворах из снега вешки — палки с красными сигнальными лентами. Именно так коммунальщики отмечают наличие в снежных отвалах брошенных авто, что делать они в принципе не обязаны.

Машины на снежных постаментах тоже можно наблюдать нередко. Как поступить в этом случае? Не оставлять же территорию двора неочищенной... Тем более что таких подснежников, то есть зимующих на улице машин, каждый год набирается больше сотни. Лично на днях наблюдал картину, как на крышу брошенного автомобиля кто–то вечером пристраивал другую легковушку, просто не заметив, что место уже занято.

В общем, к снегоуборке в Норильске, по крайней мере в зимний период, отвечающие за это службы подходят ответственно. У меня иногда возникают вопросы в весенний период, когда отдельные дворы в буквальном смысле вылизывают под чистую, а на городских окраинах горы снега высятся чуть ли не до середины лета, удаляясь путём естественного таянья.

Но всё это мелочи в сравнении с той картиной, которую мы наблюдаем из–за не особо–то и сильного снегопада в крупных российских городах. Да что мы? В американском Техасе наступили лютые морозы (по их меркам, а всего–то там –8 0C), которые привели к тому, что снежным апокалипсисом окзался накрыт целый штат. Нет электричества, так как замерзли все ветряные мельницы, питающие энергией территорию. В домах нет воды, потому что замёрз трубопровод. Магазины закрыты, пропан и другое топливо закончилось, а полки продовольственных складов стремительно пустеют. По последним данным, насмерть в своих домах уже замёрзли 54 жителя, ещё несколько задохнулись от угарного газа, греясь в машинах в собственных гаражах. По всему штату полыхают пожары от неправильного обращения с пропаном или попыток развести костёр прямо в квартире, при этом огонь тушить нечем — вода в пожарных гидрантах тоже превратилась в лёд. Так что нам, северянам, впору предлагать американцам свои услуги как экспертов по выживанию и пожаротушению в –50 0C.

Умение согреваться на холоде у русского человека заложено на генетическом уровне. Почему бы не поставить прямо в квартире палатку и не спать там? Я делал так пару раз, когда комнаты оставались без отопления в –45 0C из–за того, что завоздушились батареи. Спальник, термобельё, туристская пенка — и можно комфортно валяться дома, посматривая телик через открытую дверь палатки. Даже включать обогреватель не нужно. Палатка нагревается до комфортной температуры за счёт дыхания и теплоотдачи тела. Нет палатки? Сооруди нечто похожее из подручных средств: все же в детстве строили крепость из подушек, стульев и одеял. Не лишним будет вспомнить и бабушкин способ: обычные шерстяные носки, две полторашки горячей воды под одеяло в ноги — и спи в своё удовольствие даже при –15 0C в собственной постели.

В общем, сложно мне как коренному северянину понять, как такая мелочь, как –8 0C на улице, может привести к бедствию национального масштаба и уж тем более к гибели людей. Думаю, проблема в том, что многие техасцы ввиду отсутствия электричества просто не смогли загуглить, что делать в подобной ситуации, да и надеялись на оперативную помощь государства. У нас же в России люди в подобных ситуациях в первую очередь рассчитывают на свою смекалку, поэтому проще переносят катаклизмы всех мастей и видов.