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СО РАН подвели итоги Большой норильской экспедиции

СО РАН подвели итоги Большой норильской экспедиции

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СО РАН подвели итоги Большой норильской экспедиции

По данным ТАСС, 10 декабря в Москве Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) поделится результатами БНЭ, а также пройдёт презентация научно-исследовательского центра «Экология».

СО РАН подвели итоги Большой норильской экспедиции

- В Москве под председательством главы РАН Александра Сергеева 10 декабря пройдёт презентация итогов Большой норильской экспедиции. Участниками станут представители РАН, включая Сибирское отделение, представители крупнейших промышленных компаний, общественных и экологических организаций, эксперты-учёные и СМИ, - сообщает пресс-служба РАН.

Валентин Пармон, председатель СО РАН, а также руководители полевых отрядов и лабораторных исследований во главе с руководителем полевых работ Николаем Юркевичем и научным руководителем Валерием Крюковым расскажут об итогах БНЭ.

- Одновременно с итогами экспедиции состоится и презентация научно-исследовательского центра СО РАН «Экология», который будет расположен в Новосибирске и Норильске. Он объединит компетенции научных организаций для осуществления комплексных исследований по мониторингу, оценке воздействий и сценариям ликвидации последствий техногенного влияния на природную среду, - добавили в пресс-службе.

На мероприятие приглашены представители Росприроднадзора, общественных экологических организаций, в том числе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Гринпис, которым будет интересно узнать независимое мнение об экологической обстановке Таймыра.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на странице агентства ТАСС в Facebook, которая начнётся 10 декабря в 15.00 (по Москве).

Фото из открытых источников
9 декабря в 13:00 550
Большая норильская экспедицияИтогиСО РАН
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