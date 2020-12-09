СО РАН подвели итоги Большой норильской экспедиции

- В Москве под председательством главы РАН Александра Сергеева 10 декабря пройдёт презентация итогов Большой норильской экспедиции. Участниками станут представители РАН, включая Сибирское отделение, представители крупнейших промышленных компаний, общественных и экологических организаций, эксперты-учёные и СМИ, - сообщает пресс-служба РАН.

Валентин Пармон, председатель СО РАН, а также руководители полевых отрядов и лабораторных исследований во главе с руководителем полевых работ Николаем Юркевичем и научным руководителем Валерием Крюковым расскажут об итогах БНЭ.

- Одновременно с итогами экспедиции состоится и презентация научно-исследовательского центра СО РАН «Экология», который будет расположен в Новосибирске и Норильске. Он объединит компетенции научных организаций для осуществления комплексных исследований по мониторингу, оценке воздействий и сценариям ликвидации последствий техногенного влияния на природную среду, - добавили в пресс-службе.

На мероприятие приглашены представители Росприроднадзора, общественных экологических организаций, в том числе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Гринпис, которым будет интересно узнать независимое мнение об экологической обстановке Таймыра.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на странице агентства ТАСС в Facebook, которая начнётся 10 декабря в 15.00 (по Москве).