СО РАН представили отчёт по итогам Большой норильской экспедиции

Напомним, что с июля по сентябрь текущего года учёные из 14 институтов в ходе полевого этапа в Норильском промышленном районе (НПР) и на Таймырском полуострове собирали пробы воды, почв, донных отложений, образцов живых организмов и провели приборные измерения многолетнемерзлых грунтов. Всего было собрано около 1,5 тысячи различных проб, над которыми проведена огромная работа. Исследования проходили по семи направлениям: «Геофизика и геохронология», «Многолетнемерзлые грунты», «Гидробиология», «Поверхностные воды», «Почва и растительный покров», «Донные отложения», «Био- и зооразнообразие».

Исходя из результатов, было выявлено, что НПР – это крупная геохимическая аномалия (природный геохимический фон повсеместно аномален по никелю и меди). Наземная экосистема от Норильска до дельты реки Амбарной признана неудовлетворительной. Однако, по мнению учёных, по мере удаления от места разлива состояние экосистемы улучшается: от удовлетворительного — на участке от Амбарной до истоков Пясины до отличного — от устья р. Тарея до Карского моря.

По состоянию грунта на месте цистерн ТЭЦ-3 и за её территорией учёные подтвердили причину растепления грунта под резервуаром № 5 и просадки свайного фундамента – подземный талик, источником которого является озеро поблизости от разрушенного объекта.

Также учёные подтвердили частичную деградацию растительных сообществ. Серьёзным признан ущерб в реках Далдыкан и Амбарной. Но у отловленных особей млекопитающих не выявлено никаких изменений, вызванных разливом топлива.

Результаты исследования исключают попадание существенного объёма нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан и даже в центральную и северную части оз. Пясино, исследования также показали отсутствие негативного воздействия аварийного разлива на экосистемы оз. Пясино и р. Пясина.

- Большая норильская экспедиция для Сибирского отделения РАН — важный этап. Мы возвращаемся к выполнению тех функций, ради которых и была создана Академия наук — решению проблем государственного уровня. В данном случае речь идёт об экологических проблемах. По просьбе «Норникеля» мы впервые за 30 лет провели комплексную экспедицию. Получены результаты, выходящие за рамки интересов компании, но это как раз то, что требуется от науки — мы изучаем современное состояние природы нашей страны, — прокомментировал результаты экспедиции председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

- Задачи Большой норильской экспедиции были не только в том, чтобы исследовать причины и последствия инцидента на ТЭЦ-3 Норильска, но и в том, чтобы начать масштабное и комплексной изучение экосистем Таймыра и климатических изменений последних десятилетий. Компания тщательно изучит отчёт, представленный в Академии наук, и будет продолжать сотрудничество с фундаментальной наукой для внедрения новых подходов к хозяйствованию в Арктике в условиях усиления экологических требований государства, запроса общества на чистые производства. Не исключаю, что одним из результатов экспедиции станет создание неких правил, в том числе и нормативных актов государственного значения, определяющих порядок ведения хозяйственной деятельности в арктических районах с очень хрупкой экосистемой, — отметил на презентации отчёта старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров.