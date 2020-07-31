Со стороны виднее. Компанию ERM выбрали в качестве независимого эксперта по вопросам окружающей среды

Это один из мировых лидеров на рынке консультационных услуг в области устойчивого развития.

ERM проведёт независимую экспертизу по разливу дизельного топлива на ТЭЦ–3. Специалисты компании изучат возможные причины аварии, проанализируют принятые меры по устранению её последствий, а также запланированные долгосрочные шаги. По итогам своей работы ERM подготовит независимый отчёт для рабочей группы «Норникеля» по вопросам окружающей среды и экологии. Кроме того, проведёт оценку и других аспектов воздействия деятельности «Норникеля» на экологию.

Гарет Пенни, председатель совета директоров «Норникеля», так прокомментировал решение о привлечении ERM:

– Последние несколько недель, начиная с 29 мая, были для нас крайне напряжёнными. Мы твёрдо намерены принять все необходимые меры, чтобы максимально эффективно и своевременно устранить последствия разлива топлива, а также справиться с другими возникающими экологическими проблемами. Мы очень рады, что теперь в этом нам будет помогать ERM. Совет директоров, как и прежде, настроен на то, чтобы гарантировать прозрачное и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, а также обеспечить экологически безопасную и результативную операционную деятельность компании «Норникель».