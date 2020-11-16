Со всеми удобствами

Как отметил вице–президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, в работу принят сбалансированный и конструктивный документ, который стал результатом плотной работы компании и сенаторов.

«Это некий свод рекомендаций всем заинтересованным сторонам. В нём определены мероприятия, которые позволят улучшить условия жизни, в том числе экологическую ситуацию в Норильске. Реализация ряда мероприятий станет продолжением активной работы «Норникеля» по совершенствованию социальной инфраструктуры Норильска и решению экологических вопросов, — пояснил Андрей Грачёв. — Инициативы касаются реновации жилья в северном городе, строительства новых образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спорта, а также реконструкции старого фонда. Существенный пункт постановления — участие компании «Норникель» в развитии коммунальной инфраструктуры и оздоровлении окружающей среды. В конечном счёте выиграть от реализации всех принятых мер должно население моногорода. Фактически компания уже работает над комплексным планом развития территории... Мы готовимся к заключению нового десятилетнего соглашения между федеральным центром, администрацией Норильска, правительством Красноярского края и «Норникелем». Компания взяла на себя часть расходов по программе переселения жителей на материк в размере 830 млн рублей, готова профинансировать часть программы реновации Норильска, подтверждает планы по улучшению экологической ситуации в городе. Это показывает реальный уровень социальной ответственности компании».

Планы компании значительны: так, «Норникель» намерен вложить 2 трлн рублей в развитие производства, 250 млрд рублей в «серную программу» по снижению выбросов в атмосферу, выделить 42 млрд рублей на реновацию жилья в городе.

«Норникель» активно взаимодействует с Советом Федерации. «В соответствии с принятым постановлением компания взяла на себя серьезные обязательства по реновации жилого фонда, модернизации социальной инфраструктуры. Речь идет о строительстве школ, детских садов, поликлиник. По модернизации коммунальной инфраструктуры, по ликвидации экологического ущерба и другим направлениям», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ предусмотреть в бюджете на 2021 год средства на софинансирование первого этапа реновации жилищного фонда в Норильске. Кроме того, рекомендовано ежегодно выделять из бюджета инвестиции на оздоровление не менее трёх тысяч детей, проживающих в Арктической зоне РФ, начиная с 2022 года. В ближайшее время предстоит наметить мероприятия по строительству, капремонту, реконструкции и переоснащению объектов образования, здравоохранения, культуры, спортивных и других сооружений.

«Норникель» обеспечит софинансирование реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года, начиная с 2021 года, а также работ по благоустройству территории города и по восстановлению объектов его инженерной инфраструктуры.

Ответственность за реализацию постановления по Норильску Совет Федерации взял на себя. Глобальная задача каждого участника проекта — кардинально изменить условия жизни населения Норильска в лучшую сторону к 1 января 2024 года. Положительный опыт будет возможно масштабировать на разные моногорода страны.