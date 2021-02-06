МАУ ИЦ «Норильские новости»

42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир

42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир

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42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир

42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир.

42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир

Старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, вручавший ключи новосёлам, подчеркнул, что строительство дома для молодых специалистов — это важный проект «Норникеля»:

— Компании необходимо обеспечить своих специалистов, в том числе прибывших из других регионов России, комфортными условиями для проживания. Поздравляю вас с новосельем и желаю, чтобы новое жильё стало для вас родным и уютным.

Для обеспечения ведомственным жильём сотрудников компании в Талнахе было реконструировано здание бывшего общежития. Строители модернизировали его за один год: обновили коммуникации и спроектировали 94 квартиры–студии. Также в доме оборудовали спортзал, мини–кинотеатр, конференц–зал и зоны отдыха. Все квартиры обеспечены необходимой бытовой техникой и мебелью. В общей сложности на реконструкцию дома и его обустройство «Норникель» потратил около 300 млн руб.

– В рамках корпоративных программ мы ежегодно привлекаем на работу в компанию перспективных выпускников технических вузов России и стараемся создать самые лучшие условия не только для их профессионального развития и роста, но и для успешной адаптации в суровых северных условиях. И «Норникель» в очередной раз подтверждает высокие стандарты социальной поддержки работников, которые определяют ведущие позиции «Норникеля» в ряду наиболее привлекательных работодателей отрасли», — отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

В ближайшее время завершится реконструкция ещё одного дома в Талнахе. Таким образом, компания дополнительно получит для своих сотрудников 99 благоустроенных квартир.

Ведомственное жилье для сотрудников — один из примеров реализации социальной политики «Норникеля». Сейчас на предприятиях минерально–сырьевого и обогатительного комплексов, расположенных в Талнахе, выполняется большое количество стратегических проектов компании. И есть потребность в обеспечении сотрудников комфортным жильем.

Текст По информации пресс-службы «Норникеля»
Фото пресс-службы «Норникеля»
6 февраля в 14:35 470
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