42 молодых специалиста «Норникеля» получили ключи от новых квартир.

Старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин, вручавший ключи новосёлам, подчеркнул, что строительство дома для молодых специалистов — это важный проект «Норникеля»:

— Компании необходимо обеспечить своих специалистов, в том числе прибывших из других регионов России, комфортными условиями для проживания. Поздравляю вас с новосельем и желаю, чтобы новое жильё стало для вас родным и уютным.

Для обеспечения ведомственным жильём сотрудников компании в Талнахе было реконструировано здание бывшего общежития. Строители модернизировали его за один год: обновили коммуникации и спроектировали 94 квартиры–студии. Также в доме оборудовали спортзал, мини–кинотеатр, конференц–зал и зоны отдыха. Все квартиры обеспечены необходимой бытовой техникой и мебелью. В общей сложности на реконструкцию дома и его обустройство «Норникель» потратил около 300 млн руб.

– В рамках корпоративных программ мы ежегодно привлекаем на работу в компанию перспективных выпускников технических вузов России и стараемся создать самые лучшие условия не только для их профессионального развития и роста, но и для успешной адаптации в суровых северных условиях. И «Норникель» в очередной раз подтверждает высокие стандарты социальной поддержки работников, которые определяют ведущие позиции «Норникеля» в ряду наиболее привлекательных работодателей отрасли», — отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

В ближайшее время завершится реконструкция ещё одного дома в Талнахе. Таким образом, компания дополнительно получит для своих сотрудников 99 благоустроенных квартир.

Ведомственное жилье для сотрудников — один из примеров реализации социальной политики «Норникеля». Сейчас на предприятиях минерально–сырьевого и обогатительного комплексов, расположенных в Талнахе, выполняется большое количество стратегических проектов компании. И есть потребность в обеспечении сотрудников комфортным жильем.