Соблюдайте, пожалуйста, ПДД

Взрослые и дети объединились ради безопасности на норильских дорогах и улицах и назвали своё содружество «Союзом безопасности». Рейд проходил на улице Бегичева, недалеко от пешеходного перехода. Отряд ЮИД школы № 14 вместе с педагогом и мамами из родительского патруля по такому случаю подготовили листовки и плакаты.

Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Норильска:

- Традиционно в сентябре мы проводим различные акции и профилактические мероприятия, рейды, посвящённые безопасности дорожного движения. Задача этих мероприятий лишний раз напомнить водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах и дворовых территориях, что особенно актуально с началом учебного года. Автомобилистам мы напоминаем о необходимости соблюдать скоростной режим, пристёгиваться ремнями безопасности, преимуществе пешеходов на пешеходных переходах, о том, что часто очень сложно предсказать поведение на улице и, по сути, на водителе лежит двойная ответственность. Пешеходам мы в первую очередь говорим о необходимости соблюдать ПДД при переходе проезжей части.

Практика показала, что совместные рейды детей и взрослых дают хорошие результаты. Когда ребёнок протягивает взрослому листовку с призывом соблюдать ПДД, взрослый невольно начинает задумываться о том, как он ведёт автомобиль или переходит дорогу, и какой пример он показывает детям, в том числе и своим. В диалоге с детьми помогает родительский патруль. Даже чужой маме легче объяснить ребёнку, в чём он поступает неправильно, и вероятность того, что она будет им услышана – выше, чем при диалоге с офицером полиции.

Эсмира Бурцева и Юлия Черепова, представительницы родительского патруля, говорят, что именно родители в силах предотвратить несчастные случаи с детьми на дорогах и своим примером наглядно показать правильное поведение на улицах и дорогах города. Мамы поделились мнением, что в последнее время много нарушителей среди пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, не спешиваются с велосипедов при пересечении проезжей части по пешеходному переходу и тем самым подают дурной пример как своим, так и чужим детям. Автомобилисты грешат тем, что лихачат на дорогах и не предоставляют преимущество пешим участникам дорожного движения на пешеходных переходах. И главная проблема современных норильчан, больших и маленьких, – это полная погружённость в мобильный телефон, с которым они не расстаются и на улице.

Сегодняшний рейд показал, что норильские автомобилисты хронически забывают включать фары при выезде на проезжую часть, пристёгиваться ремнём безопасности, соблюдать скоростной режим и уступать дорогу пешеходам при проезде через пешеходные переходы. Пешеходы грешат тем, что переходят дорогу в неположенных местах, часто преодолевая разделительные газоны. При этом пешеходный переход часто находится в шаговой доступности. Интересно, что большинство таких нарушителей – люди преклонного возраста и на замечания более молодых норильчан они реагируют крайне негативно.

Денис Каминский, представитель общественного совета при отделе МВД по городу Норильску говорит, что задача таких рейдов привлечь внимание всех норильчан к проблеме безопасности на дорогах и особенно безопасности детей.

- Сегодня в ходе рейда мы со школьниками увидели, что в ситуации с соблюдением ПДД взрослые – не лучший пример для подражания, – говорит Денис Каминский. – Нередко они принципиально не желают соблюдать правила дорожного движения. Тогда как дети открыты к диалогу и с удовольствием рассказывают о том, как, например, надо переходить дорогу.