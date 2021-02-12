Собственники и арендаторы земельных участков должны соблюдать на них порядок

У арендаторов и собственников есть определённые обязательства – содержание земельного участка в надлежащем состоянии, следить за своим имуществом, а также не допускать появления мусора и других отходов. Так как в соответствии с конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, также каждый обязан сохранять природу, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории нашей страны.

Исходя из этого, собственники, арендаторы и иные пользователи земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения, захламления отходами производства и потребления.

Но на сегодняшний день многие нарушают законодательство – загрязняют землю мусором и твёрдыми бытовыми отходами. Именно так и появляются несанкционированные свалки мусора, а это фактор негативного воздействия на почву, причиняющий вред, приводящий к порче земель и ухудшению её качественного состояния.

Своими действиями граждане нарушают ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ, согласно которым, в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий.

Также административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования предусмотрены главой 8 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Так, например, ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) за нарушение которой грозит административный штраф для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 100 до 250 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, для собственников и пользователей земельных участков предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа: на граждан от 20 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 400 до 700 тыс. рублей.

Также ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления), за нарушение влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 40 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 40 до 80 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, статьей 76 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом Минприроды РФ от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» предусмотрена обязанность правонарушителя по возмещению в полном объёме вреда, причинённого в результате совершения им земельных правонарушений добровольно либо по решению суда. При этом иски о компенсации вреда окружающей среде, причинённого нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение 20 лет.

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Порядок проведения рекультивации земель устанавливается правительством РФ.

Также, на территории муниципального образования город Норильск решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 19.02.2019 № 11/5-247 утверждены правила благоустройства территории Норильска, устанавливающие единые нормы и требования к благоустройству, содержанию объектов и элементов благоустройства, территорий, с учётом природно-климатических условий и географического месторасположения города. Все юридические и физические лица, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, являющиеся собственниками, правообладателями (обладателями) земель, земельных участков, застройщики, собственники, владельцы и (или) пользователи зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Норильска, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и гражданства, обязаны соблюдать данные правила.

Исходя из этого, всем физическим и юридическим лицам запрещается складирование мусора на территории города (в том числе на территориях, занимаемых элементами благоустройства и земельных участках, смежных с земельным участком, на котором расположен элемент благоустройства) вне специально отведённых для этих целей мест и без использования специальных ёмкостей для сбора мусора (урны, контейнеры).

В Норильске обращение с ТКО (транспортирование отходов) обеспечивается региональным оператором ООО «РостТех» на основании заключённых договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами способом, исключающими загрязнение территории города. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.

На сегодняшний день санкционированными свалками твердо-бытовых отходов, расположенными на территории муниципального образования город Норильск, являются:

– район улицы Нансена, здание № 121 000 «Стройбытсервис»;

– в районе ХКЦ Никелевого завода;

– район ул. Заводская, 30;

– пятый километр автодороги Норильск-Алыкель;

– территория автодорога Норильск-Алыкель, 14 километр, № 45А ПАО «ГМК «Норильский никель»;

– район шлакоотвала Никелевого завода ООО «Норильскспецстрой»;

– ул. Заводская, № 30М ООО «Сервис-Сервис»

– район площадки ВС-1, ВС-2, ВС-4 рудника «Октябрьский»;

– район промплощадки Талнахской Нефтебазы, 2;

- территория «Талнахская нефтебаза», № 4/2;

- территория «Талнахская нефтебаза», № 4;

- территория «Талнахская нефтебаза», № 4/4;

- территория «Талнахская нефтебаза», № 4/1 ООО «Байкал-2000».

Ст. 5.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов предусмотрена административная ответственность:

- пункт 1 — Нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, а равно правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населённых пунктах - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 4 тыс рублей; на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 до 100 тыс. рублей.

- пункт 2 — Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 и пунктом 1.1 настоящей статьи, - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей.