Сохраним экологию Байкала

Документ призван защитить экологию побережья. В соглашении – десятки пунктов взаимодействия в части охраны окружающей среды Байкала при строительстве и реконструкции Транссибирской и Байкало–Амурской магистралей.

Новый проект уже прошёл экологическую экспертизу. Со слов представителей РЖД, вред окружающей среде от реконструкции сведён к минимуму. Соглашение направлено на ликвидацию ущерба от укладки железной дороги. Говорят, вырубать деревья будут, но только в полосе отвода трассы. Взамен каждого срубленного обещали посадить пять. Приятный бонус: железнодорожники намерены поддержать проекты по защите и сохранению байкальской нерпы.

Все работы будут идти под постоянным контролем. На участках реконструкции планируют установить онлайн–камеры и системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

В рамках проекта намерены создать аварийно–восстановительные комплексы по всей железной дороге. Также обсуждаются вопросы организации пунктов пропуска под железнодорожными путями, развития станции Наушки и строительства детских садов.