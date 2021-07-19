Сохранить биоразнообразие Севера

Таймыр бесценный

Правительство России определило Таймыр как один из приоритетных регионов для сохранения природы и устойчивого развития территорий с особо ранимыми арктическими экосистемами. Подтверждением служит организация на территории полуострова трёх крупнейших государственных заповедников: «Путоранский», «Большой Арктический» и «Таймырский», а также два заказника — «Пуринский» и «Североземельский».

Заповедники Таймыра — это самая крупная особо охраняемая природная территория Евразии, которая составляет порядка 10,5 миллиона гектаров.

Таймыр — уникален как единственный на территории России тундровой массив, и он включён в список 200 ценнейших экорегионов мира. Здесь обитает редкая популяция диких северных оленей. Зарегистрировано 18 краснокнижных видов представителей фауны. А гнездование сотен тысяч пар гусей, уток, чаек, куликов послужило причиной включения водно–болотных угодий Таймыра в список территорий, охраняемых Международной конвенцией

РАМСАР. Так что природа Таймыра бесценна и должна быть сохранена.

Не следует забывать и о том, что Таймыр — место проживания пяти коренных малочисленных народностей — долган, нганасан, ненцев, энцев, эвенков, жизнь которых напрямую зависит от состояния окружающей среды. И жизнь норильчан неразрывно связана с природной средой, сохранение которой имеет крайне важное жизненное значение в деле разумного использования пространства Арктики.

Туризм как благо

Принципы национальной стратегии по сохранению биоразнообразия полностью отвечают и задачам охотничьего хозяйства, и природоохранным организациям. Анализ многочисленных выступлений учёных различных стран и опубликованных докладов свидетельствует, что многие государства отказались от создания заповедных территорий со строгим режимом охраны. Разработана и реализуется концепция совмещения целей существования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и развития на них экологического туризма.

Уже и практикой доказано, что организация туристической деятельности в таких заповедных местах даёт колоссальные возможности получения дополнительных источников финансирования, которые могут быть использованы для сохранения того же биоразнообразия. Это реально и приемлемо для нашего региона с его уникальной нетронутой природой. Здесь есть над чем поработать многочисленным природоохранным организациям, учитывая богатый опыт других стран.

К примеру, заповедник «Чанбайшань» в Китае (провинция Цзилинь) за один год заработал 1,3 миллиона долларов США, которые были направлены на развитие заповедника. Доходы от туризма формируются за счёт: продажи входных билетов, оплаты поездок по заповеднику и стоянки транспортных средств, платы за использование подъёмников, оплаты гостиниц и доходов от работы магазинов и киосков и т. д. От развития туризма в заповеднике прямую экономическую выгоду получает и местное население. Также благодаря туризму в лучшую сторону меняется и образ их жизни — люди, приезжающие из разных районов, носители различных культур, могут общаться и обмениваться информацией, влияя друг на друга. И нет никаких сомнений, что этот опыт надо не откладывая внедрять и на Таймыре. Но нам не хватает координации деятельности всех природоохранных организаций. Дело за государственными органами по охране и регулированию использования природных ресурсов на всех уровнях, а также за разработкой целевой программы. Реализация такой программы вне всяких сомнений будет способствовать формированию нового экологического мировоззрения у живущих и работающих на Таймыре.

Разработать же комплексную программу регионального экологического и научного туризма позволят анализ и обработка информации о развитии природоохранной деятельности и экотуризма в странах с разной экономикой и природной средой.

Обмениваясь опытом

Вопросы взаимодействия человека и окружающей нас природы возникли не сегодня. Так, более тридцати лет назад на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио–де–Жанейро был принят один из наиболее известных международных документов конца прошлого столетия: «Повестка дня на XXI век». Была поставлена глобальная задача обеспечения устойчивого развития человечества и сохранения биосферы, а также сформулированы основные направления действий по её реализации. В контексте этого важного документа был организован ряд международных конгрессов, симпозиумов и конференций зоологов, биологов и других специалистов. В одном из конгрессов в 2004 году в Китае приняла участие и группа учёных из НИИСХ Крайнего Севера, Норильского индустриального института и заповедника «Путоранский».

Важное внимание учёные мира уделяют зоологической науке и сегодня. Ведь сейчас, в условиях ускоренной индустриализации человечество как никогда сталкивается с вызовами окружающей среды. С одной стороны — разрушение среды обитания животных, загрязнение, широкомасштабное уничтожение естественных тундровых ландшафтов, леса, создание культурных агроландшафтов привело к возникновению большого количества урбанизированных разновидностей зверей и птиц и исчезновению видов дикой фауны.

С другой — ускоренные глобальные изменения и ухудшения экосистем вызвали серьёзные изменения в сельском хозяйстве. Кризисы окружающей среды были усилены большим количеством пестицидов. В этой связи в новом столетии зоологи и биологи во всём мире обеспокоены вопросом разрешения конфликта между людьми и биосферой.

Следует признать, что сегодня учёные мира способны решать проблемы сохранения окружающей среды, только объединяясь и применяя новые традиционные технологии исследований. Главная цель — расширить информационный обмен между учёными во всем мире в деле охраны окружающей среды, развитии специальных дисциплин в области зоологии, экологии, биологии и сохранения биоразнообразия в странах и континентах. Это обусловлено, прежде всего, тем, что стратегия развития любого государства должна строиться на обеспечении устойчивого природопользования. Это должна быть национальная стратегия любого государства, а также и стратегия каждого региона, и особенно такого уникального, как Таймыр.

Заказник «Пуринский» 6 июля отметил 33–й день рождения

Следует особо подчеркнуть, что заказник «Пуринский» уникален в отношении фауны. Частично на его территории, которая захватывает бассейны рек Пуры и Нижней Буотангкаги, происходит смещение европейских и азиатских видов птиц. Одни прилетают сюда из Европы, Средиземноморья, Африки, другие — из Индии, Китая, Австралии. Отдельные из них проделывают путь, измеряемый в 10–15 тысяч километров.

Данный заказник является родиной красивейшей в мире птицы — краснозобой казарки, эндемика тундр Средней Сибири. Эта птица является официальной эмблемой Таймыра. Орнитологами установлено, что около 40% общей численности краснозобой казарки на Таймыре обитает на территории заказника «Пуринский», где она гнездится небольшими колониями по 4–8 пар. Изредка колонии насчитывают до 30 гнёзд на реках Пура, Малая Быстрая, Быстрая по соседству и под покровительством хищных птиц: сокола сапсана, мохноногого канюка, полярной совы или серебристых чаек. Для построения гнёзд птицы занимают обрывистые берега рек Пура и её притоков и островов.

В гнездовых районах птицы летают небольшими стайками, очень часто совместно с белолобыми гусями. Установлено, что к гнездованию краснозобой казарки приступают в то время, когда в гнёздах их покровителей уже полные кладки и идёт насиживание птиц. Они начинают гнездиться несколько позже и других видов гусей — гуменника, белолобого гуся. Орнитологические исследования этого вида продолжаются.

Основной целью заказника является сохранение и восстановление ценных в хозяйственном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания, обеспечение охраны ключевых территорий размножения и линьки водоплавающих и околоводных птиц.