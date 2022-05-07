Солнце — энергия жизни

Сегодня северные территории выделяются в особую зону, требующую пристального внимания в части внедрения высокоэффективных технологий, направленных на повышение качества жизни и здоровья населения. Развитие большинства заболеваний населения Крайнего Севера так или иначе связано с факторами окружающей среды: длительное воздействие «термальных стрессов», укороченный световой день, продолжительный период «биологической темноты» и длительное пребывание в помещениях с искусственным освещением.

Необходимо отметить, что спектр искусственного освещения в помещениях неадекватен спектру солнечного света. Изучение биологического действия света на человека остается актуальной проблемой гигиены освещения.

Известно, что при дефиците естественного солнечного света нарушается выработка витамина D — одного из важнейших в организме. Особенно страдает от недостатка солнечного света и витамина D растущий организм ребенка.

Для решения этой актуальной проблемы учёные Санкт–Петербурга создали уникальную технологию — «Искусственное солнце». Прибор «Искусственное солнце» воспроизводит солнечное излучение и восполняет его дефицит. Данная технология не имеет аналогов (патенты РФ: № 157667, № 199924, № 2765922). Устройство «Искусственное солнце» не является медицинским и осветительным оборудованием. «Искусственное солнце» — многофункциональный оздоровительный прибор полноспектрального излучения для использования в рамках физкультурно–оздоровительного вида деятельности.

Производителем технологии «Искусственное солнце» является АО «Санкт–Петербургский институт профилактической медицины», г. Санкт–Петербург. Образован в 1991 году. АО «Санкт–Петербургский институт профилактической медицины» специализируется на разработках оздоровительных технологий искусственного микроклимата и впервые в мире внедрил ряд медицинских и оздоровительных технологий: галотерапия (соляные пещеры), аэрофитотерапия и другие.

Прибор «Искусственное солнце» не является источником получения загара. Мощность ультрафиолетового и инфракрасного излучений в устройстве «Искусственное солнце» снижено до безопасного для человека уровня, однако является достаточным для достижения эффективности в части компенсации нехватки солнечного света/энергии. «Искусственное солнце», являясь многофункциональным прибором, имеет дополнительные режимы «коллагенарий», «синий свет» и другие. Также необходимо отметить, что воздействие излучения прибора «Искусственное солнце» повышает эффективность принимаемого витамина D в различных формах.

Технология «Искусственное солнце» успешно применяется во многих социальных учреждениях Российской Федерации. В июле 2021 года технология «Искусственное солнце» успешно прошла пилотное тестирование в ГБУ «Агентство инноваций Москвы» и была внесена в Перечень инновационной и высокотехнологичной продукции и технологий г. Москвы. Также была подтверждена целесообразность внедрения данного решения в социальную сферу г. Москвы.

Внедрение технологии «Искусственное солнце» в социальную сферу районов Крайнего Севера повысит качество жизни и здоровья населения. Приборы «Искусственное солнце» могут быть эффективно применены в дошкольных образовательных учреждениях, школах, детских лагерях, бассейнах, спортивных комплексах, ФОКах, объектах санаторно–курортного назначения, вахтовых посёлках и общежитиях сотрудников нефте/газо/добывающей промышленности.

Целесообразность внедрения технологии

«Искусственное солнце»:

● повышение оздоровительной эффективности социальных объектов

● снижение рисков заражения ОРВИ и ОРЗ

● повышение общего иммунитета организма

● улучшение психоэмоционального состояния

● сокращение больничных листов