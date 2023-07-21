Солнце взойдёт

Тотем — это выглядит гордо

Новое панно назвали «Солнце Арктики». На нём изображены все главные символы нашей территории. Белый медведь — символ Норильска, но не такой официальный, как на гербе. Напротив, абсолютно реальный хозяин арктических земель. Олень — символ Талнаха и главное тотемное животное всех северян. Тут же притаились песец — неофициальный символ Оганера — и, конечно же, полярная сова — крылатая хищница Севера, которая у норильчан ассоциируется в первую очередь с Кайерканом. Не забыли и про Снежногорск: его герб — заснеженные вершины гор — также красиво вписан в общую композицию. Как и наша флора, фауна, уникальные природные явления — полярный день и полярная ночь.

– Ко всему прочему это панно ещё и новый символ перемен, — говорит Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. — Наш город сейчас находится в важной исторической точке — идёт реновация, всё меняется, уже заметны первые успехи. И «Солнце Арктики» не просто взошло, оно принимает эстафету у архитекторов, которые в 70–е годы прошлого столетия создали в Норильске множество панно. Мы поддерживаем эту традицию и наполняем заполярный город яркими красками, эмоциями, теплотой. Нам хочется, чтобы этот подарок к юбилею Норильска отражал все благие начинания в нашем городе.

Возрождая традиции

Всё началось с мозаичных панно на улице Комсомольской. Их восстановление — это совместный проект администрации города, АРН и компании «Норникель». «Космос» — первая мозаика, которую вернули на торец дома № 45а в 2018 году. Тогда–то группа художников под руководством Павла Юдина, преподавателя кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова, доказала всем, что в нашем городе можно не только возвращать людям красоту, но и приумножать её. После были «Строители» и «Металлурги». Но высшим пилотажем стало возвращение, а по сути, возрождение панно «Олимпийцы», когда на абсолютно голую стену, откуда мозаика была полностью сбита, панно, реконструированное по архивным фото и документам, вернулось в графическом виде.

– В 2020 году, когда завершилась работа над «Олимпийцами», мы стали получать сердечные отзывы от жителей города, — вспоминает Виктория Чуланова, заместитель директора АРН, руководитель направления «Развитие городской среды». — И нам захотелось дать советскому периоду некий ответ, но в стиле модерн. Старые норильские мозаики выполнены из простых подручных материалов, которые применялись при строительных и отделочных работах, например кафельной плитки. Новое же панно изготовлено из качественных современных материалов. Это придаёт панно изысканность, интеллигентность и красоту. Изначально было разработано несколько эскизов, рассмотрено несколько мест размещения, прошло множество обсуждений. В итоге все сошлись на адресе Кирова, 38, так как сама улица достаточно широкая, хорошо просматривается в перспективу, здесь пересекаются несколько дорог. Но главное, по соседству расположена гостиница «Норильск», в которой останавливается большая часть туристов, приезжающих в наш город.

Красивая история

Вопрос о том, кто станет автором подарка для города–юбиляра, понятно, даже не поднимался.

Павел Юдин, и никто другой.

– Уникальность этой работы в первую очередь состоит в том, что за последние тридцать лет в стране открывалось достаточно мало монументальных произведений именно в общественных пространствах, — объясняет мастер монументального декоративного искусства. — А вот Норильск пошёл на беспрецедентный шаг — по большому счёту, в городе возродили традицию создания таких объектов. По сути, любой норильчанин, который гуляет по улочкам родного города, вовлечён в эту красивую историю и понимает, что это искусство сотворено именно для него.

Ещё одна особенность «Солнца Арктики» — материал, из которого оно выполнено. Это смальта — цветное стекло, выплавленное по специальной технологии. В последнее время смальта использовалась только для украшения Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации и... «Солнца Арктики».

– Монументальная живопись, римская мозаика с использованием золотой смальты с сусальным золотом не слишком распространены, — говорит Павел Юдин.

— В основном они присущи оформлению сакральных пространств, тех же храмов. А вот уличную мозаику с сусальным золотом вообще не делают. В нашем панно каждый камушек подбирался вручную по цвету, тону, размеру, ставился на своё место и фиксировался. Здесь вам и серебро, и несколько оттенков сусального золота, и платина — в совокупности это создаёт эффект свечения от центра панно к краям. А в центре я разместил фигуру, которая отвечает за региональную специфику, тем самым создавая некий маркер, с которым жители этих мест себя ассоциируют. Это их символ. А ещё это обращение к туристам: благодаря таким вещам они запоминают места, в которых побывали. Ведь здесь, в Норильске, мы возвращаемся к ситуации, когда простейшую функциональную форму, присущую, например, зданиям хрущёвок, декор меняет в лучшую сторону. Появляются авторские работы, не являющиеся рекламой или вообще чем–то случайным. Мне очень хочется, чтобы такие художественные произведения в тематике гения места украшали всё новые и новые точки в разных районах города и чтобы эта связь времён, темы, территории и красоты множилась, стирала следы зимней депрессии и поддерживала наш новый культурный код. Эскиз панно был разработан Павлом Юдиным ещё за два года до юбилея Норильска, сама мозаика выкладывалась в московской мастерской с мая прошлого года.

– Над панно работали порядка десяти человек, — раскрывает секреты художник. — Это моя команда, с которой я работаю над всеми монументальными проектами. После выкладки мозаику разрезали на блоки и так повезли в Норильск. Уже здесь в течение месяца занимались монтажом. С погодой в этом году не повезло, работать было сложно: постоянно лил дождь, процесс несколько раз откладывался. Тем не менее это часть нашей профессии — трудиться в любых условиях, и мы со своей задачей справились. А ещё нас поддерживали норильчане: регулярно кто–то из прохожих останавливался и говорил приятные слова. Кстати, северяне очень тонко чувствуют ту самую связь, которую мы пытаемся укрепить, ведь мозаичные панно для нас — это традиции советского периода, и нам доводилось слышать забавные комплименты: «Даже при Советском Союзе в Норильске не было такой красоты». И я надеюсь, что набирающий силу норильский тренд будет продолжаться и дальше.

Похожие мысли возникают и у виновников торжества:

– Мне кажется, что сегодняшнее открытие мозаичного панно останется в памяти навсегда, — говорит глава Норильска Дмитрий Карасев. — Этот объект обещает стать знаковым для горожан и гостей Норильска. Я благодарен автору и Агентству развития Норильска за этот щедрый дар. А норильчанам я хочу пожелать мира, процветания и вечной красоты в душе.

Знакомство со светилом

На открытие нового панно Агентство развития Норильска зазывало горожан красивым шествием, проследовавшим от Театральной площади до гостиницы «Норильск». Его участниками стали герои самого «Солнца Арктики» — белый медведь, олень, песец, полярная сова, а также чир, муксун и сиг.

На площадке, где развернулось основное действо, норильчане могли получить памятные подарки с изображением мозаики, нанесённым на сумки, футболки, открытки, подстаканники и магниты. Для этого нужно было ответить на любопытные вопросы. Например: какова длина Ленинского проспекта в сантиметрах; что раньше располагалось на месте нынешнего храма «Всех скорбящих Радость» на улице Пушкина; какое прозвище дали легендарному изобретателю снегозащитных щитов Михаилу Георгиевичу Потапову. К чести собравшихся, импровизированная викторина затруднений у них не вызвала.