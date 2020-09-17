Сошлись во мнениях

Круглый стол "Авария в Норильске: первые выводы и шаги по восстановлению", организованный Общественной палатой Норильска, прошёл в Норильском государственном индустриальном институте. Заседание состоялось при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

С докладами выступили представители "Норникеля", "НТЭК", Общественного совета Минприроды РФ, Сибирского отделения Российской академии наук, Экологического фонда Сибирского федерального университета, экспертного центра "Проектный офис развития Арктики", федеральных общественных экологических организаций, а также представители Норильского городского Совета депутатов, Совета депутатов Таймыра, общественных организаций.

Участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся изучения ущерба, причинённого экосистеме Норильска и Таймыра, компенсационные меры представителям коренных малочисленных народов. Все сходятся во мнении, что причины и последствия аварии на ТЭЦ-3 должны быть тщательно изучены, чтобы не допустить подобных чрезвычайных ситуаций в будущем. Для этого необходимо обеспечить регулярный мониторинг состояния экосистемы и информировать о результатах общественность. При этом достоверные результаты исследований почвы и воды могут быть получены и опубликованы только профильными научными институтами.

- Особенно ждём рекомендаций Большой норильской экспедиции, которые будут сформулированы к концу года. Но на этом сотрудничество с Сибирским отделением Российской академии наук не заканчивается, потребуются ещё экспедиции, для того чтобы отработать новый механизм хозяйствования в арктических регионах, - отметил Андрей Бугров, старший вице-президент "Норникеля", по итогам общественных слушаний. Он также добавил, что компания оказывает помощь коренным народам Севера в сохранении традиционных видов деятельности их общин.

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев отметил открытый подход градообразующего предприятия к случившемуся на ТЭЦ-3:

- Компания призывает к диалогу экспертов, политиков, учёных. Обсуждает то, что уже выполнено, и дальнейшие планы. Такой подход вызывает положительный отклик.

Председатель Общественной палаты Норильска Наталья Солодовник в свою очередь отметила, что сегодня необходимо разобраться в ситуации и подвести итоги тех мероприятий, которые уже выполнены, а также понять, что еще предстоит сделать:

- В настоящее время город находится под пристальным вниманием. Очень важно, чтобы уже имеющаяся картина, основанная на эмоциях и рассуждениях, всё-таки была дополнена научной доказательной базой и методологией, чтобы она стала более полной и понятной. Без этого мы не сможем сделать правильные выводы и определить план последующих действий.