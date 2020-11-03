Состоялась 23-я сессия норильского городского Совета

Поправки в главном финансовом документе города связаны с уточнением налоговых и неналоговых поступлений, межбюджетных трансфертов, перераспределением финансов между мероприятиями муниципальных программ и прочим. В том числе в корректировке учтены средства на финансирование из местного бюджета 12 дополнительных квот для приглашения дефицитных специалистов (6 врачей и 6 работников сферы образования, включая высшее), а также дополнительные средства на проведение ремонтов жилого фонда и муниципальных объектов. Изменения, которые депутаты подробно обсудили в ходе заседаний профильных комиссий, внесены во все 18 муниципальные программы.

Кроме того, в ходе сессии для приведения местных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в Устав города Норильска, правила землепользования и застройки, решение городского Совета о публичных слушаниях.

Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв выступил с докладом о деятельности горсовета за период с сентября прошлого года по сентябрь этого. Он рассказал о работе с краевыми и федеральными властями в целях решения важных для территории проблем и вопросов. В частности, благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания Красноярского края удалось договориться с краевым минздравом о поэтапном капитальном ремонте стационара детской больницы, расположенном на ул. 50 лет Октября, 12.

Региональные парламентарии оказали помощь и в приобретении для норильских медучреждений высокотехнологичного оборудования, не учтённого национальным проектом «Здоровье». В 2020 году поставлены магнитно-резонансный и компьютерный томографы для больницы в Оганере и оборудование для ранней диагностики и профилактики детских патологий центральной нервной и сердечно-сосудистой систем для детской больницы.

По инициативе горсовета в этом году начал реализовываться масштабный проект по обновлению фасадов школ и детских садов. Средства на эти цели выделяются в рамках муниципальной программы. Уже отремонтированы фасады 33-й школы в Талнахе и первые корпуса детских садов № 74 и 82, а также кайерканского садика № 84.

- Хочу поблагодарить администрацию города за комплексный подход в реализации проекта – в зданиях не просто отремонтировали фасады и входные группы, но и заменили окна. В будущем эту работу необходимо продолжать и постепенно привести в надлежащий вид все дошкольные и образовательные учреждения, - отметил Дмитрий Карасёв.

Докладчик рассказал и об итогах основной депутатской работы – общения с избирателями, отметив, что с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса был приостановлен приём граждан по личным вопросам. До введения ограничений парламентарии успели провести 98 встреч с трудовыми коллективами. В целом же за отчётный период – с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года – в адрес народных избранников поступил 1921 вопрос.

- По-прежнему самыми актуальными для норильчан являются вопросы в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального и городского хозяйства, социальной политики, а также переселения из районов Крайнего Севера. При этом отмечается значительное снижение числа обращений по вопросам трудоустройства в сравнении с предыдущим отчётным периодом – 236 и 515 соответственно, несмотря на то что сфера среднего и малого предпринимательства переживает сейчас довольно сложное время. Из чего можно сделать вывод, что рынок труда на территории стабилизировался, - подчеркнул Дмитрий Карасёв.

Резюмируя свой доклад, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству отметил, что основными принципами работы парламентариев по-прежнему являются открытость и доступность для населения.