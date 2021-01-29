Состоялась первая в 2021 году сессия горсовета

Депутаты рассмотрели более десяти вопросов, касающихся социально–экономической сферы жизнедеятельности Норильска. В частности, согласовали дополнительные расходы города на отлов и содержание безнадзорных животных. Напомним, речь идёт о 13,3 млн рублей, поскольку выделенных регионом 2,7 млн на 2021 год — недостаточно. Средства в главном финансовом документе предусмотрены, но ранее парламентарии рекомендовали городской администрации продолжить работу с профильным региональным министерством по выделению необходимого объёма средств.

Также в ходе сессии парламентарии внесли изменения в действующий порядок размещения нестационарных торговых объектов: перечень оснований отказа в проведении аукциона на размещение таких объектов дополнен. Теперь заявителю откажут, если у него имеются непогашенные задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам за прошедший календарный год; задолженности по арендной плате за муниципальное имущество; по договорам аренды земельных участков; задолженности по пеням и штрафам, а также если срок размещения объекта, указанный в заявлении, не соответствует периоду размещения, установленному схемой. Исключения составляют субъекты предпринимательской деятельности, воспользовавшиеся в 2020 году отсрочкой (рассрочкой) платежа, предоставленной в качестве меры поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.

В числе прочих вопросов депутаты согласовали приведение действующих нормативных актов в соответствие с законодательством. Это коснулось Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; Правил землепользования и застройки Норильска. Также на сессии утверждены Порядок реализации инициативных проектов на территории города, и Порядок освобождения от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата городского Совета, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе.