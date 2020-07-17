Состоялся очередной рейд по соблюдению масочного режима

Это уже не первое профилактическое мероприятие, в котором участвуют сотрудники полиции и администрация. В условиях пандемии особое внимание уделяется соблюдению масочного режима в общественных местах, в частности в городском транспорте и на остановках. Напомним, указом губернатора Красноярского края с 12 мая на территории края введен масочный режим, и его исполнение является обязательным для всех.



- За несколько часов рейда было составлено шесть протоколов в отношении пассажиров, которые нарушают требования указа губернатора, – говорит Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. - За игнорирование требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания: медицинских масок, респираторов или иных текстильных изделий нарушителю грозит либо предупреждение, либо наложения штрафа в размере до 30 тысяч рублей. Окончательное решение о наказании будет принимать суд.



Часто в качестве причины отсутствия маски горожане называют забывчивость, но есть те, кто предпочитает её носить в кармане или на подбородке, вместо того чтобы закрывать ею нос и рот. Между тем, риск заражения коронавирусом возрастает в закрытых помещениях, например, общественном транспорте. Стоит добавить, что на междугородних автобусах маску можно попросить у кондуктора.



Всего за время проведения совместных профилактических рейдов составлено более 50 административных протоколов.