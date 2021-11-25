Сотрудница норильской управляющей компании предстанет перед судом

Следственный отдел по городу Норильску завершил расследование уголовного дела в отношении инженера производственно-технического отдела управляющей компании «Жилкомсервис – Норильск» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Как установили следователи, в 2019 году УК «ЖКС – Норильск» для очистки от снега, наледи и сосуль кровли одного из домов на улице Павлова привлекала подрядчиков.

Обвиняемая должна была контролировать состояние крыши и подавать соответствующие заявки на её очистку, что входило в её должностные обязанности, но, как установил следком, с 23 по 30 апреля она этого не делала. «Она не желала надлежащим образом исполнять свои обязанности по контролю за состоянием участка крыши над подъездом дома, достоверно зная, что в течение этой недели в Центральном районе города были снегопады и дождь со снегом, и была необходимость осмотра крыш. Также она знала о необходимости подачи заявки подрядчикам для очистки», — отмечают в следкоме.

В результате 30 апреля с крыши рухнули накопившиеся там снег и лёд, часть этой массы упала на 50-летнего жильца дома. Он получил травмы головы и позвоночника.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.