Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги работы за минувшую неделю

Так, 16 октября в 7.30 на 18-м километре автодороги Норильск – Алыкель водитель автомобиля Toyota Vits, двигаясь со стороны Кайеркана в сторону Центрального района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Runx, Hyundai Elantra и KIA Rio, которые двигались по встречной полосе. В результате ДТП пострадало два человека. Виновник аварии, 19 летний водитель, управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Также 16 октября в 4.15 на ул. Павлова в районе дома № 12, 29-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, двигаясь через перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением водителя 2001 года рождения. В результате ДТП пострадало три человека. Виновник ДТП также находился в состоянии опьянения.