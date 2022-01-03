Сотрудники норильской полиции поздравили с Новым годом пятиклассников, сделав им неожиданный подарок

Сотрудники отдела МВД России по Норильску поздравили с Новым годом Марата и Мусу Бекмурзаевых. Братья воспитываются в многодетной семье, учатся в 5-м классе школы № 29,. Мальчишки - настоящие лидеры, подвижные и непоседливые, могут повести за собой весь класс.

Весной, гуляя на детской площадке, Марат и Муса заметили, как шестилетнюю девочку окружили рычащие собаки... Девочка испугалась и плакала. Отважные ребята подбежали к собакам и громкими криками отогнали от малышки. Учителя не удивлены. Говорят, братья Бекмурзаевы и на волка бы вместе пошли.

Летом этого года, когда их семья отдыхала в деревне в Курганской области, мальчишки взяли шефство над одинокой бабой Маней. Старушка плохо ходит, поэтому подростки каждый день навещали ее, ходили в магазин за покупками, носили воду, помогали по дому.

Учитель начальных классов Ирина Романова вспоминает, что в один из учебных дней почувствовала себя плохо. Почти все дети растерялись, но не братья Бекмурзаевы. Марат усадил ее в кресло, Муса принёс воды. Потом мальчики, заметив, что учителю не становится лучше, взяли ее под руки и сопроводили до медпункта, где оставались рядом, пока педагогу не полегчало.

Бекмурзаевы не дают в обиду и своих одноклассников, заступаются за слабых. Об этом знают и хулиганы, и старшеклассники. Узнал про два добрых сердца и Полицейский Дед Мороз. И дал поручение коллегам поздравить ребят с Новым годом.

Братьев вместе с отцом пригласили в отдел МВД России по Норильску, чтобы выразить слова благодарности за добропорядочность и отзывчивость. Заместитель начальника отдела МВД России по Норильску Роман Войцешко вручил Марату и Мусе благодарственные письма, сладкие новогодние презенты, а еще, узнав, что братья мечтают связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел, подарил им по форменной полицейской фуражке. Подполковник юстиции заметил, что в наши дни этот головной убор является обязательным атрибутом форменного обмундирования сотрудников органов внутренних дел, а еще может считаться символом преемственности и приверженности традициям, поскольку носится офицерами и военнослужащими России не первое столетие.

Руководители отдела МВД России по Норильску пожелали ребятам оставаться верными своим идеалам и добиваться всех поставленных целей. И подчеркнули, что будут рады видеть их в своих рядах, когда братья подрастут.