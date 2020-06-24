Сотрудники полиции провели 17 обысков у участников субботнего конфликта в Норильске

Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по краю одномоментно провели 17 обысков у участников конфликта, произошедшего в Норильске 20 июня текущего года. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что ранее дознаватели отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

В рамках расследования уголовного дела по адресам проживания участников происшествия проведены обыски, в ходе которых полицейские изъяли предметы, имеющие значение для расследования: 11 ножей, пневматический пистолет, 29 телефонов, 2 жёстких диска, одежду и обувь со следами крови и другое.

Изъятое направлено на экспертизу, расследование уголовного дела продолжается.

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