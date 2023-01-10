МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новоселье

Сотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новоселье

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Сотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новоселье

Теперь все сотрудники проектных офисов будут трудиться под одной крышей в трёхэтажном здании на ул. Вокзальной, 2а.

Сотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новосельеСотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новосельеСотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новосельеСотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новосельеСотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новоселье

«Здание было построено в 1982 году и на момент начала ремонта находилось в плачевном состоянии. Раньше в здании находился продуктовый магазин, поэтому самая большая сложность при ремонте состояла в том, чтобы очистить помещение на третьем этаже от следов копчения рыбы и сильного запаха. Была проведена очень большая работа, и на данный момент от гари и закопчения не осталось и следа», - рассказал главный менеджер проектного офиса № 4 Валентин Клейман.

Трёхэтажное здание преобразилось не только внутри, но и снаружи. Так как свайный фундамент стоит на многолетних грунтах, ему было уделено особое внимание. В здании были установлены геомаркеры, объединённые в систему геомониторинга и отслеживающие состояние грунтов и возможную деформацию конструкций зданий.

Для комфортной работы в здании установили систему структурированной кабельной сети, Wi-Fi с высокоскоростным интернетом, обновили охранную и пожарную сигнализацию, систему контроля доступа и видеонаблюдения – камеры будут транслировать всё, что происходит снаружи и внутри в круглосуточном режиме. Кроме того, была улучшена система отопления: датчики отслеживают температуру за окном и регулируют подачу тепла в помещении.

«Так как здание находится в зоне частого воздействия негативных выбросов с Медного завода, была разработана приточно-вытяжная вентиляционная система с фильтрами, которые работают круглосуточно и круглогодично. Поэтому в помещениях всегда будет комфортно», - добавил Валентин Клейман.

Также в здании была сделана полная перепланировка. Для сотрудников был обустроен открытый офис или open space, где у каждого оборудовано своё рабочее место. Для руководителей – отдельные кабинеты. Кроме того, в офисы была закуплена новая мебель: столы, кресла, шкафы для документов и для верхней одежды, металлические стеллажи для архивов. На первом и втором этажах оборудовали кофе-поинты.

Проектирование и ремонт выполняли сотрудники «ПромСтройЗащиты». К работам приступили в 2021 году, завершили в начале декабря прошлого года.

На данный момент сотрудники проектных офисов обживаются в новом помещении и, по словам Валентина Клеймана, не перестают благодарить за отличный ремонт.

10 января в 14:48 1920
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