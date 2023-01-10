Сотрудники проектных офисов «Норильсктрансгаза» празднуют новоселье

«Здание было построено в 1982 году и на момент начала ремонта находилось в плачевном состоянии. Раньше в здании находился продуктовый магазин, поэтому самая большая сложность при ремонте состояла в том, чтобы очистить помещение на третьем этаже от следов копчения рыбы и сильного запаха. Была проведена очень большая работа, и на данный момент от гари и закопчения не осталось и следа», - рассказал главный менеджер проектного офиса № 4 Валентин Клейман.

Трёхэтажное здание преобразилось не только внутри, но и снаружи. Так как свайный фундамент стоит на многолетних грунтах, ему было уделено особое внимание. В здании были установлены геомаркеры, объединённые в систему геомониторинга и отслеживающие состояние грунтов и возможную деформацию конструкций зданий.

Для комфортной работы в здании установили систему структурированной кабельной сети, Wi-Fi с высокоскоростным интернетом, обновили охранную и пожарную сигнализацию, систему контроля доступа и видеонаблюдения – камеры будут транслировать всё, что происходит снаружи и внутри в круглосуточном режиме. Кроме того, была улучшена система отопления: датчики отслеживают температуру за окном и регулируют подачу тепла в помещении.

«Так как здание находится в зоне частого воздействия негативных выбросов с Медного завода, была разработана приточно-вытяжная вентиляционная система с фильтрами, которые работают круглосуточно и круглогодично. Поэтому в помещениях всегда будет комфортно», - добавил Валентин Клейман.

Также в здании была сделана полная перепланировка. Для сотрудников был обустроен открытый офис или open space, где у каждого оборудовано своё рабочее место. Для руководителей – отдельные кабинеты. Кроме того, в офисы была закуплена новая мебель: столы, кресла, шкафы для документов и для верхней одежды, металлические стеллажи для архивов. На первом и втором этажах оборудовали кофе-поинты.

Проектирование и ремонт выполняли сотрудники «ПромСтройЗащиты». К работам приступили в 2021 году, завершили в начале декабря прошлого года.

На данный момент сотрудники проектных офисов обживаются в новом помещении и, по словам Валентина Клеймана, не перестают благодарить за отличный ремонт.