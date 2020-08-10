Сотрудники, работающие на удалёнке, тоже могут получить северные надбавки

Северные надбавки и доплату за вредность могут распространить и на сотрудников, работающих дистанционно. Об этом сообщила рабочая группа, занимающаяся подготовкой законопроекта о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме.

«Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удалённый сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — сказал Фёдор Прокопов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Сумма надбавки различается в зависимости от территории и рассчитывается согласно районному коэффициенту. Так полярки могут составлять от 15 до 100 процентов от заработной платы. Максимальные надбавки положены сотрудникам в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, на Курильских и Командорских островах. Также нижняя палата парламента рассматривает вопрос о начислении доплат за северный стаж. Размер выплат будет варьироваться в пределах от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода.

По данному вопросу в Министерстве труда ответили: «Внесение тех или иных изменений в редакцию статей законопроекта будет решаться в ходе дискуссии на площадке Госдумы».