Сотрудники Росгвардии из разных субъектов страны продолжают масштабные учения в Арктике

Вместе с коллегами из других регионов за Полярным кругом работают бойцы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ)РФ по Чеченской республике Бойцы отрабатывают действия сил специального назначения в арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время.

- Наши бойцы отправились в командировку в полной боевой готовности. - Цитирует главу Чечни ресурс grozny.tv. - Они укомплектованы вооружением, техникой, средствами связи, отвечающими последнему слову техники. Имеют богатый опыт работы в самых разных условиях - от горно-лесистых до арктических. Находятся в прекрасной физической форме и готовы ответить на любые вызовы суровой Арктики. Бойцы успешно прошли адаптацию и приступили к выполнению поставленных задач.

Рамзан Кадыров отметил, что учения в Арктической зоне играют важную роль для Росгвардии. Перед бойцами поставлена цель — изучить и отработать новые методики и протестировать образцы снаряжения, экипировки, одежды. Они прекрасно справляются со своими обязанностями, учения проходят в штатном режиме. Все группы - штурмовые, парашютные, снегоходные - работают по намеченному плану, поделился Рамзан Кадыров на своей страницу в «В Контакте».