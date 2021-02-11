Сотрудники Таймырской топливной компании привлечены к дисциплинарной ответственности за разлив топлива

В ходе прокурорской проверки установлено, что при выполнении сменного задания по заправке техники 11-й колонны НПР в районе Кайеркан дизельным топливом из топливозаправщика во время движения автомобиля произошёл отрыв шланга с перекачивающего насоса. В результате на автодорогу вылилось 2577 литров дизельного топлива. Топливозаправщиком управлял водитель Таймырской топливной компании.

ТТК оперативно обработал дорожное полотно песком и базальтовой крошкой, что предотвратило его разлив на обочины и придорожные полосы автодороги. Собранные с автодороги, пропитанные дизельным топливом снежные массы и противогололёдные материалы были перевезены в специализированное хранилище НТЭК. В дальнейшем образовавшийся от очистки автодороги отход в установленном порядке отнесён к IV классу опасности и подлежит размещению на промышленном отвале - полигоне «Норильского никеля».

Проверка также показала, что, несмотря на оперативность при ликвидации разлитого топлива из автомобиля и очистке от него автодороги, ТТК не были приняты в полном объёме меры по соблюдению требований в области промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства, это и стало причиной происшествия.

На этих основаниях прокуратурой города в «Таймырскую топливную компанию» внесено представление, которое было удовлетворено, и водитель, допустивший нарушения, а также начальник цеха обеспечения нефтепродуктами привлечены к дисциплинарной ответственности.