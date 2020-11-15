МАУ ИЦ «Норильские новости»

Социально-экономическое развитие Норильска

Социально-экономическое развитие Норильска

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Социально-экономическое развитие Норильска

Сегодня в администрации Норильска прошло совещание по вопросам формирования комплексного плана программы социально-экономического развития города, которое провёл исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев в присутствии заместителей главы города и руководителей профильных структурных подразделений.

Социально-экономическое развитие НорильскаСоциально-экономическое развитие Норильска

— Если подвести итоги совместной работы администрации Норильска и правительства Красноярского края, то в документе с предложениями, который был подготовлен со стороны Норильска, а также в ежедневном формате прорабатывался с профильными министерствами правительства края, упомянуты все направления социально-экономического развития города, которые отражены в постановлении Совета Федерации, — комментирует Николай Тимофеев.

Данный документ, согласованный сторонами, по поручению СФ сегодня будет направлен правительством региона в Совет Федерации.

В настоящий момент правительство Красноярского края совместно с компанией «Норникель» продолжают работу по вопросу определения источников и объемов финансирования данной программы.

Фото пресс–службы администрации Норильска
15 ноября в 16:05 260
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