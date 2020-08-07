Совет директоров «Норникеля» обсудил ход ликвидации последствий аварии на ТЭЦ–3
Совет директоров «Норникеля» обсудил ход ликвидации последствий аварии на ТЭЦ–3
Совет директоров высоко оценил усилия руководства компании, благодаря которым достигнут существенный прогресс в ликвидации последствий аварии. Обсуждался также ход работы специально созданной рабочей группы по экологии. На заседании были подняты и другие темы, связанные с экологией.
Кроме того, на встрече коснулись недавних изменений в структуре «Норникеля», цель которых — поставить экологическую ответственность в центр корпоративной культуры. В ближайшее время будет объявлено о дальнейших шагах по усилению управленческой команды. Совет директоров отметил введение для сотрудников «Норникеля» ключевых показателей эффективности, увязанных с воздействием на окружающую среду (экологические КПЭ), а также решение президента компании Владимира Потанина возглавить новый комитет по рискам.
В связи с поступившим предложением перенести головной офис в Норильск было отмечено, что руководство компании продолжит проводить значительное количество времени в Норильске до тех пор, пока состояние окружающей среды на территории не будет отвечать высоким мировым стандартам.
Председатель совета директоров Гарет Пенни отметил, что в компании сильно меняются корпоративные практики по отношению к окружающей среде: «Мы продолжим делать всё возможное для решения экологических проблем максимально прозрачным и эффективным способом».