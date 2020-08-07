Совет директоров «Норникеля» обсудил ход ликвидации последствий аварии на ТЭЦ–3

Совет директоров высоко оценил усилия руководства компании, благодаря которым достигнут существенный прогресс в ликвидации последствий аварии. Обсуждался также ход работы специально созданной рабочей группы по экологии. На заседании были подняты и другие темы, связанные с экологией.

Кроме того, на встрече коснулись недавних изменений в структуре «Норникеля», цель которых — поставить экологическую ответственность в центр корпоративной культуры. В ближайшее время будет объявлено о дальнейших шагах по усилению управленческой команды. Совет директоров отметил введение для сотрудников «Норникеля» ключевых показателей эффективности, увязанных с воздействием на окружающую среду (экологические КПЭ), а также решение президента компании Владимира Потанина возглавить новый комитет по рискам.

В связи с поступившим предложением перенести головной офис в Норильск было отмечено, что руководство компании продолжит проводить значительное количество времени в Норильске до тех пор, пока состояние окружающей среды на территории не будет отвечать высоким мировым стандартам.

Председатель совета директоров Гарет Пенни отметил, что в компании сильно меняются корпоративные практики по отношению к окружающей среде: «Мы продолжим делать всё возможное для решения экологических проблем максимально прозрачным и эффективным способом».