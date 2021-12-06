Современный комплекс компьютерной томографии поможет врачам Дудинки в борьбе с COVID-19

Сейчас проводится его сборка и диагностика. Компьютерный томограф предназначен для проведения сложных диагностических исследований сосудистых заболеваний и костных структур, а также высокоточного определения лёгочных заболеваний при COVID-19.

В нынешних эпидемических условиях новое оборудование крайне важно для региональной системы здравоохранения. Таймырская межрайонная больница обслуживает около 32 тысяч человек, кроме того, оказывает первичную медико-санитарную специализированную помощь жителям сельского поселения Хатанга. В состав больницы входят также расположенные на территории Таймыра медицинские учреждения.

«Благодаря финансовой поддержке «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть) на севере Красноярского края создана уникальная комплексная система экстренного реагирования по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях Крайнего Севера, - отмечают в «Роснефти». - Она включает медицинские пункты месторождений Ванкорского кластера, входящего сегодня в проект «Восток Ойл», медпункт аэропорта города Игарки, Игарскую городскую больницу и Красноярскую краевую клиническую больницу».