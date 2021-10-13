Создание глобального транспортного коридора на базе Северного морского пути является для России стратегической задачей
Создание глобального транспортного коридора на базе Северного морского пути является для России стратегической задачей
Об этом вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
Сегодня по Севморпути перевозится 30 млн тонн груза в год. Это 3% от всего мирового товарооборота, а товарооборот по Суэцкому каналу исчисляется миллиардами тонн. Однако на этом направлении участились случаи блокировки контейнеровозами транспортной артерии, что приводит к колоссальным убыткам. России следует создать конкурентоспособное предложение на рынке морских перевозок, а для этого нужно проделать большой объём работ. Юрий Трутнев подчеркнул, что среди прочего требуется развивать портовую инфраструктуру, транспортную логистику, а также строить новый флот, который может круглогодично осуществлять навигацию в Арктике. Планируется, что поддерживать «трассу» круглый год начнут уже к 2032 году.
Между тем, «Норникель» с учётом увеличения грузооборота между Мурманском и Дудинкой заключил с госкорпорацией «Росатом» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», входящим в структуру «Роснефти», соглашение о намерениях совместно спроектировать и построить двухтопливный дизель-СПГ ледокол.
«Ледокольный флот – флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района. «Норникель» наращивает объём перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики», – отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.