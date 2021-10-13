Создание глобального транспортного коридора на базе Северного морского пути является для России стратегической задачей

Сегодня по Севморпути перевозится 30 млн тонн груза в год. Это 3% от всего мирового товарооборота, а товарооборот по Суэцкому каналу исчисляется миллиардами тонн. Однако на этом направлении участились случаи блокировки контейнеровозами транспортной артерии, что приводит к колоссальным убыткам. России следует создать конкурентоспособное предложение на рынке морских перевозок, а для этого нужно проделать большой объём работ. Юрий Трутнев подчеркнул, что среди прочего требуется развивать портовую инфраструктуру, транспортную логистику, а также строить новый флот, который может круглогодично осуществлять навигацию в Арктике. Планируется, что поддерживать «трассу» круглый год начнут уже к 2032 году.

Между тем, «Норникель» с учётом увеличения грузооборота между Мурманском и Дудинкой заключил с госкорпорацией «Росатом» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», входящим в структуру «Роснефти», соглашение о намерениях совместно спроектировать и построить двухтопливный дизель-СПГ ледокол.

«Ледокольный флот – флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района. «Норникель» наращивает объём перевозок для своевременной реализации стратегических инвестиционных проектов в регионе. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики», – отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.